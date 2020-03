Ante la duda y reclamos de los ciudadanos de la capital del país por la aparente falta de medidas de prevención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para evitar la propagación del coronavirus, las autoridades de la entidad aclararon que realizan los protocolos correspondientes y que reforzarán a la unidad de sanidad internacional del lugar.

Hay tres protocolos de prevención para los viajeros de vuelos internacionales: el primero es el reporte sobre el estado de salud del pasajero, el cual reporta la aerolínea en la que viaja; en caso de que no presenten síntomas durante el trayecto, las personas son monitoreadas con cámaras termográficas durante su tránsito para detectar si cuentan con temperatura mayor a 37.5 grados, explicó la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano.

En caso de que sea detectado un paseante con fiebre, es canalizado a un área especial donde se le realiza un cuestionario sobre su estado de salud, por lo tanto no es necesario preguntarles a todos los viajeros sobre su estado de salud, porque no lo requiere el protocolo, insistió la funcionaria.

“No a todos se les pregunta porque no hay necesidad de preguntarles a todos, si es una persona que viene sana y no fue reportada (como enferma por la aerolínea) no es necesario. Lo que sí damos son lo volantes por si en el transcurso de unos días tienen problemas, lo reporten y les damos el seguimiento”, señaló en conferencia de prensa.

El momento de contagio del coronavirus es es cuando están presentes los síntomas en las personas: al estornudar y toser; por lo tanto, en caso de que se confirme un caso de la enfermedad, si se siguen las medidas como el aislamiento y los parámetros de higiene, se puede romper la cadena de transmisión, abundó la funcionaria en compañía de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo.

Medidas a tomar

La apuesta de las autoridades de la ciudad es duplicar el número de brigadas que trabajan en la unidad de Sanidad Internacional; hasta el momento trabajan 40 personas en grupos de 3 o 6 personas, según sea el tamaño del vuelo, sin embargo, duplicarán la cantidad de integrantes de este cuerpo, refirió López Arellano.

La capacitación de los elementos de esta unidad, como médicos, epidemiólogos y directivos, es importante, de acuerdo con la secretaría de Salud local, por lo que hasta el momento se han instruido a 300 personas de manera presencial y en línea.

Por el momento, el AICM cuenta con tres cámaras para identificar la temperatura de los viajeros, sin embargo se adquirirán otras tres para fortalecer las medidas de prevención, detalló .

De igual manera se robustecerá la campaña de información, no sólo en el aeropuerto capitalino, sino en el transporte público y las escuelas también, para que en caso que una persona tenga síntomas de una enfermedad respiratoria se quede en casa; si se agrava, puede llamar al teléfono 800-0044-800 para ser atendido, aseguró Sheinbaum Pardo.

También se fortalecerá el servicio en Locatel para que las operadoras puedan canalizar y ayudar a las personas que se comuniquen para reportar algún padecimiento o responder dudas a la ciudadanía, insistió.