Secretario de Gobierno de la CDMX da positivo a Covid-19; Sheinbaum, en resguardo

El recién nombrado secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio positivo a la prueba de coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, el funcionario indicó que se siente bien de salud y que ha avisado a todas las personas con las que tuvo contacto para que tomen sus precauciones, por lo que seguirá trabajando desde casa.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, escribió en la red social.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Ante ello, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que también se resguardará en casa, puesto que se reunió con Suárez del Real este domingo.

En conferencia de prensa virtual explicó que se siente bien de salud, pero que seguirá trabajando desde casa.

Shienbaum Pardo relató que la semana pasada se realizó la prueba de covid-19, puesto que un trabajador de comunicación social del gobierno capitalino presentó síntomas de la enfermedad, sin embargo ambos resultaron negativos.

Reiteró que de acuerdo al protocolo de salud correspondiente, permanecerá trabajando desde casa para evitar contagios y se realizará la prueba este jueves; de acuerdo al resultado de la misma se definirá si regresa a las actividades públicas continúa en confinamiento.

Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia. https://t.co/KYt22BWohI — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2020

Detalló que el secretario del Gobierno se aplicó el reactivo luego de que una persona con la que tuvo contacto le informó que estaba enferma, aunque hasta el momento el funcionario no ha presentado síntomas.

Sigue toda la información sobre la Ciudad de México

Acotó que es baja la carga viral en la muestra biológica de Suárez del Real, por lo que confía en que se recupere pronto.

Añadió que en el pasado el secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Fadlala Akabani, también dio positivo y tuvo síntomas, pero el día de hoy se encuentra en buenas condiciones y recuperado de la enfermedad.

La titular del Ejecutivo local remarcó que ella continúa sin síntomas de enfermedades respiratorias, aunque la reunión con el gabinete de seguridad lo realizará a la distancia por los siguientes días, hasta que esté descartado su contagio de covid-19.