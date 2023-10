Nueva generación de teléfonos Pixel 8 de Google incluye herramientas con IA

#TeamPixel, a new #FeatureDrop is here!



🕒Clock & shortcut customizations

✨Monochrome theme

🌎Dual Screen Interpreter Mode on #PixelFold

🔌Incompatible USB cable detection

🧑‍🚀Easier navigation for Kids Space on #PixelTablet



*See video and learn more: https://t.co/NDgfsAtVtn pic.twitter.com/uepF6jVkx7