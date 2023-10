Tu auto devora tu privacidad: recopila tus datos de conducción, médicos y hasta actividad sexual

El auto era uno de los pocos espacios que quedaban con privacidad, pero ya no más. Ahora, son una máquina que devora tus datos: de conducción, rutas, las canciones que escuchas, tu información médica o genética, y hasta tus hábitos de vida sexual. Así concluyó un estudio que la Fundación Mozilla, mejor conocida por su buscador de código abierto Firefox, practicó a 25 automotrices como Tesla, Hyundai, Nissan, Honda y Mercedes Benz.

A cambio de experiencias más personalizadas, automatizadas y ciertos toques de modernidad, las automotrices han integrado rastreadores, cámaras, micrófonos y sensores para capturar todos tus datos y movimientos. Adivinaste, exactamente igual que lo han hecho los teléfonos celulares, las computadoras o la asistente virtual Alexa durante años. Y es que, de hecho, los autos modernos son computadoras sobre ruedas que no cuadran muy bien con la privacidad, según la Fundación Mozilla.

“La conversación sobre lo que significa conducir una computadora para la privacidad de sus ocupantes realmente no se ha puesto al día. Mientras nos preocupaba que nuestros timbres y relojes que se conectan a internet pudieran estar espiándonos, las marcas de automóviles entraron silenciosamente en el negocio de los datos al convertir sus vehículos en poderosas máquinas de devoración de datos”, advierte la Fundación Mozilla.

Los autos modernos prácticamente escuchan y recopilan información sobre lo que haces con tu auto y a dónde vas con él. “Las 25 marcas de automóviles que investigamos obtuvieron nuestra etiqueta de advertencia ‘Privacidad no incluida’, lo que convierte a los automóviles en la peor categoría oficial de productos para la privacidad que hemos revisado”, menciona la Fundación Mozilla en su investigación que fue publicada a principios de septiembre y actualizada a finales del mismo mes.

¿Pero cuáles son los datos que recopila tu auto de ti? Según la investigación, “la esencia es: pueden recopilar información superíntima sobre usted, desde su información médica, su información genética, hasta su “vida sexual” (en serio), hasta qué tan rápido conduce, dónde conduce y qué canciones toca en su automóvil, en grandes cantidades. Luego lo usan para inventar más datos sobre usted a través de ‘inferencias’ sobre cosas como su inteligencia, habilidades e intereses”.

¿Cómo tu auto devora tu privacidad?

Como ya se dijo, los autos de hoy son computadoras sobre ruedas: tienen sensores táctiles, pantallas que funcionan con el toque de un dedo, el movimiento de un pie o incluso por comandos de voz. “Pero tener todos esos micrófonos, cámaras y sensores enviando señales a través de las computadoras de tu automóvil también significa que cada vez que interactúas con tu automóvil, creas un pequeño registro de lo que acabas de hacer. Como cuando giras el volante o desbloqueas las puertas. Y generalmente, toda esa información es recopilada y almacenada por la compañía automotriz”.

“Otra información sobre ti y tus pasajeros puede recopilarse automáticamente mientras simplemente te encuentras allí. Porque mientras tu automóvil espera para responder a tu comando, sus sensores están ‘sintiendo’. Es probablemente por eso que los centros de datos de vehículos, los intermediarios de la industria automotriz, pueden alardear de tener tantos datos, como la fatiga del conductor, que monitorea la posición de la cabeza y los ojos, y la frecuencia cardiaca”, explica Mozilla en artículo que realizó con datos que desprenden de su investigación central.

Agrega: “otra forma en que tu automóvil recopila datos es a través de los servicios conectados que utilizas desde el tablero de tu automóvil, como la radio satelital o un planificador de rutas GPS. Luego están los dispositivos a los que te conectas, como un dispositivo telemático: un enchufe que envía información sobre tu comportamiento al volante a tu compañía de seguros o tu teléfono. Las compañías automotrices también pueden obtener datos sobre ti desde tu teléfono cuando descargas la aplicación de tu automóvil”.

Si de pronto esto se ha puesto espeluznante, todavía hay más. La Fundación Mozilla aseguró que los datos también recopilan desde tus creencias filosóficas hasta grabaciones de tu voz. “Lo que haces en tu automóvil es más que suficiente información para pintar un retrato detallado de ti. Pero el fabricante de tu automóvil quiere más. Pueden recopilar información sobre cuánto dinero ganas, tu estatus migratorio, raza, información genética y actividad sexual. Incluso se ayudarán a sí mismos con tus fotos, tu calendario y tu lista de tareas si se lo permites”.

¿Y qué hacen con todos estos datos?

De las 25 marcas investigadas por la Fundación Mozilla, 84% de ellas dicen que pueden compartir los datos personales que recopilan con proveedores de servicios, corredores de datos y otras empresas “de las que sabemos poco o nada”. Y 19 de ellas “dicen que pueden vender sus datos personales”. Así que finalmente los autos modernos han entrado al negocio de los datos que desde hace años dominan bien todas las apps que viven en nuestros celulares.

Aunque a decir verdad, no hacen eso únicamente los autos modernos conectados a internet, que ya nacen como una computadora sobre ruedas. En otro artículo, la Fundación Mozilla cita datos de la consultora McKinsey que estiman que el 95% de los vehículos nuevos vendidos en todo el mundo serán conectados para 2030. Según el informe, los “vehículos básicos” serán los que aporten más valor a través de los datos debido a su popularidad. “Entonces, si aún no lo hace, llamar a un automóvil ‘inteligente’ pronto se sentirá tan retro como decir ‘teléfono inteligente’, ironiza Mozilla.

El trabajo refiere que solo Renault y Dacia (que son propiedad de la misma empresa matriz) “dicen que todos los conductores tienen derecho a que se eliminen sus datos personales. Nos gustaría pensar que esta desviación es una compañía de automóviles que defiende la privacidad de los conductores. Sin embargo, probablemente no sea una coincidencia que estos autos solo estén disponibles en Europa, que está protegida por la sólida ley de privacidad del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)”.

“Nuestra principal preocupación es que no podemos decir si alguno de los automóviles encripta toda la información personal que se encuentra en el automóvil. ¡Y eso es lo mínimo! No los llamamos nuestros estándares de seguridad de vanguardia, después de todo. Nos comunicamos (como siempre lo hacemos) por correo electrónico para pedir claridad, pero la mayoría de las compañías de automóviles nos ignoraron por completo. Aquellos que al menos respondieron (Mercedes-Benz, Honda y técnicamente Ford) todavía no respondieron completamente a nuestras preguntas básicas de seguridad”, reveló la Fundación Mozilla.

Los autores de la investigación detallaron que pasaron más de 600 horas indagando sobre las prácticas de privacidad de estas 25 marcas de automóviles, pero aun así se quedaron con muchas preguntas. “Ninguna de las políticas de privacidad promete una imagen completa de cómo se usan y comparten sus datos. Si tres investigadores de privacidad apenas pueden llegar al fondo de lo que está sucediendo con los automóviles, ¿cómo tiene una oportunidad la persona promedio presionada por el tiempo?”.

