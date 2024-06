Nuevo Estado de Cuenta Universal para no endeudarte de más con tu tarjeta de crédito

Próximamente recibirás el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito bancaria en un nuevo formato. El formato del Estado de Cuenta Universal será igual para todos los bancos emisores de una tarjeta de crédito.

Algunos bancos empezaron el día de hoy su implementación y el 15 de octubre será la fecha límite para que el resto de las instituciones bancarias lo implemente. Este cambio también aplicará a las tarjetas emitidas por las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas (Sofomes ER).

El nuevo Estado de Cuenta Universal tiene por objetivo mejorar tu bienestar financiero; que sepas a detalle el pago requerido, periodo, fecha de corte, fecha límite de pago y el pago para no generar intereses si eres totalero o quieres serlo; que conozcas el monto que te conviene pagar para liquidar tu deuda más rápido y no pagar tantos intereses; e identificar cuánto has gastado en compras a meses sin intereses o con intereses.

Fuente: Condusef

La CONDUSEF te recuerda que es muy importante que revises el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito para que sepas cómo utilizar el crédito a tu favor. Asimismo, el organismo señala que las ventajas que te dará el nuevo Estado de Cuenta Universal son:

Aprovechar mejor las promociones a meses sin intereses

Tomar mejores decisiones de uso y pago de tu tarjeta para evitar endeudarte más y

Conocer cómo estás utilizando tu crédito además de su costo.

¡La CONDUSEF te invita a conocer el nuevo Estado de Cuenta Universal para Tarjetas de Crédito, conocerlo te permitirá aprovechar mejor las promociones a meses sin intereses, decidir mejor en el uso y pago de tu tarjeta, así como, saber utilizar tu crédito y su costo!

Ahora lo sabes: pronto te llegará tu nuevo Estado de Cuenta Universal, conócelo y sácale provecho porque todos los bancos lo utilizarán.

