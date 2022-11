Nuevo presidente de la Corte debe tener dimensión social y no empresarial: AMLO

Ante el revelo en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Andrés Manuel López Obrador consideró que el perfil del relevo del ministro Arturo Zaldívar debe privilegiar las decisiones judiciales con dimensión social y no de intereses personales o empresariales.

“Sí tengo una, pero imaginaria, tengo un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos y que no haya violación a derechos humanos”, expuso el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.

“Que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o de cuello blanco, así me gustaría que fuese la presidenta o presidente”.

Cuestionado sobre si este perfil está dentro de los actuales ministros de la Corte, el presidente López Obrador sostuvo que no todos los funcionarios del Poder Judicial están mal y que pese a la corrupción que impera, hay quienes han hecho frente a la corrupción.

“Sí hay, afortunadamente no todos están mal. La principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo, no han podido los corruptos con eso, y por qué no han podido corromper todo, y lo han intentado con espero, haciendo ver que se puede triunfar a toda costa, y que el que no transa no avanza, y que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura nada”, expresó.

“Sí hay gente muy buena en el Poder Judicial, no son la mayoría, pero sí hay. Donde está la mayoría de la gente buena es en el pueblo, las comuniones, la familia, ya cuando se trata de las cúpulas de poder económica, político, es otra cosa, ahí sí domina más la ambición”, agregó.

Ayer, durante su última rueda de prensa como ministro presidente de la Corte, Zaldívar dijo que hay siete ministros y ministras que aspiran a sucederlo. Zaldívar Lelo de Larrea concluye su encargo el próximo 31 de diciembre.

De los ministros, Loretta Ortiz Ahlf ya manifestó que no competirá en la elección, programada para el 2 de enero de 2023, pues lleva poco tiempo en el cargo.

