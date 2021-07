Nunca usaré la palabra ‘basura’ para calificar a una persona: Jorge Hank Rhon

Jorge Hank Rhon, excandidato a gobernador del Partido Encuentro Solidario (PES), aseguró que nunca más usará la palabra basura como un calificativo de los militantes de un candidato, como ocurrió cuando varias personas se sumaron al proyecto político de Guadalupe Lupita Jones Garay.

“Es obvio que no debemos repetir las palabras y menos cuando se utilizan de manera peyorativa”, declaró el ex presidente municipal de Tijuana.

Con la disculpa pública ofrecida a Guadalupe Lupita Jones Garay, ex candidata del PRI, PAN y PRD se da por concluido todo lo realizado en la elección de 2021, “porque ahora mi interés y atención está en mi familia y mis negocios”, dijo el fundador de Grupo Caliente.

El hijo de Carlos Hank González, profesor y ex gobernador del Estado de México refrendó su respeto hacia las mujeres y ofreció una disculpa pública en una conferencia de prensa por la expresión vertida en agravio de Guadalupe Jones Garay.

Lee: Jorge Hank Rhon saca 10 de calificación en curso para no violentar a las mujeres

El fundador de Caliente fue amonestado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California por una denuncia interpuesta a raíz de comentarios que hizo en contra de Marina del Pilar Ávila.

“¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen. No la amuelen, estoy casado, no, no. Luego, tengo 23 hijos, no, no, estoy casado; luego tengo 23 hijos, no, no”, comentó el casinero, el 26 de enero de 2021. Ese día fue postulado por el PES como candidato.

Rebeca Maltos Garza, Brenda Ramírez y Mayra Linday López Angulo, denunciaron el 3 de febrero de 2021 a Jorge Hank Rhon por violencia política en razón de género y por Culpa In Vigilando al Partido Encuentro Solidario.

El ex candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) al gobierno de Baja California, llamó “basura” a Lupita Jones Garay, ex aspirante a mandataria por la alianza PAN-PRI-PRD.

Al finalizar un mitin en Mexicali el 19 de mayo de 2021, el empresario de casinos en la entidad fue cuestionado por un reportero si estaría dispuesto a aceptar en su campaña electoral a la ex Miss Universo, ante lo que respondió: “Yo no quiero basura”.

El Tribunal Electoral del Estado de Baja California determinó que el fundador de Caliente estará por seis meses en el Registro Nacional y Estatal de personas sancionadas por violencia política en razón de género.

El pasado 7 de julio de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que el empresario Jorge Hank Rhon está obligado a tomar un curso para evitar la violencia política en razón de género.

Lee: Se respetarán todas las inversiones en Baja California: Jorge Hank Rhon

Una disposición del Tribunal Electoral Local de Baja California dictada el pasado 23 de julio obligó al empresario ofrecer una disculpa a Lupita Jones.

El empresario deberá tomar un curso en línea denominado Súmate al protocolo impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), que estará disponible para su inscripción el próximo 29 de julio de 2021 y dará inicio el 02 de agosto.

Asimismo, se le recomendó la lectura de bibliografía para el uso incluyente y no sexista del lenguaje y de perspectiva de género. Sobre el particular, Hank Rhon manifestó que nunca es tarde para aprender y adecuarse a la nueva época, por lo que consideró de gran valía la posibilidad de instruirse en un tema “por demás sensible”.

Jorge Hank destacó que la lectura es uno de sus pasatiempos favoritos, por lo que señaló que si a la par de hacer algo que le apasiona, tiene la posibilidad de adecuarse a los tiempos modernos, es más gratificante.

Dijo que una vez que la página de INMujeres permita el acceso al curso que deberá tomar, cumpliré con ello y en lo sucesivo seré más cuidadoso de mis palabras, sobre todo porque estoy consciente de que los nuevos tiempos, nos obligan a evitar toda expresión que conlleve un mensaje negativo o denoste a las mujeres.