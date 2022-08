Oficio político y una impecable administración del presupuesto, la clave para el Edomex: Duarte

Horacio Duarte Olivares, finalista entre los candidatos de Morena para contender por la gubernatura del Estado de México en 2023, esboza su propuesta de gobierno para la entidad en caso de triunfar en las urnas.

– ¿Por qué la propuesta de Horacio Duarte sería la mejor para el Estado de México?

El Estado de México no es cualquier entidad federativa, representa un auténtico reto de gobernabilidad nacional. A 30 minutos del centro político y económico del país, se acumulan una serie de agravios históricos contra millones de personas que no tienen acceso a seguridad, salud, educación y servicios públicos. Por eso debe quedar claro que el Estado de México no se solucionará sólo con buenas intenciones. Se requiere capacidad, experiencia y unidad en todos los sentidos. Firmeza en las decisiones y capacidad en la ejecución para sacar, de una vez por todas, a los mafiosos corruptos que viven como reyes en nuestro estado.

Esto debe lograrse con mucho oficio político y una impecable administración de los recursos públicos, honestamente, te diría que sí hay capacidad en nuestro movimiento para transformar al Estado de México. Representamos el proyecto que el Edomex requiere para resolver los graves problemas de inseguridad, empleo, transporte, feminicidios, corrupción, salud y de agua.

– Después de los resultados positivos en el sistema aduanero del país, ¿qué podría aplicarse en un plan de gobierno?

Tenemos que limpiar la corrupción y romper el estatus quo de las élites que se sienten dueñas del Estado de México, es decir, “desamafiar” el Estado de México y democratizarlo. Yo he recorrido sus 125 municipios y urge crear un gobierno metropolitano que sea eficaz en el combate a los asaltos en el transporte público; que se apoye de los empresarios, no que los sirva, para generar más oportunidades de empleo; que se ocupe de mejorar la movilidad para que dejemos de hacer dos horas de camino hacia nuestro trabajo en la Ciudad de México.

Que atienda el gravísimo problema de violencia contra las mujeres y las niñas que nos tiene en el deshonroso primer lugar de feminicidios; y muchos temas más. En 90 años el régimen corrupto nos ha sumergido en una profunda crisis social y económica porque nunca entendió los diferentes “Estados de México” que existen: la zona norte, sur, oriente, etc., cada una con necesidades específicas.

Lo primero será seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel, ¿y cuál es? Barrer con la corrupción para evitar que los recursos se vayan directo a los bolsillos de los delincuentes de cuello blanco.

Y te puedo decir que, a pesar de que el Estado de México recibe un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos anuales, incluso más que el que le toca a la Ciudad de México, no se refleja en bienestar para la gente. ¿Por qué? Por la corrupción. En Aduanas de México implementamos esa estrategia y al siguiente año de nuestra llegada rompimos récord de recaudación con la cifra histórica de un billón 4 mil millones de pesos, que alcanzan para que más adultos mayores tengan una pensión, o que más jóvenes reciban capacitación laboral por medio de las becas “Jóvenes Construyendo el Futuro”, programa que orgullosamente nos tocó arrancar en la subsecretaría del Empleo.

– ¿Cuáles son los principales retos para el Estado de México?

Primero, abatir la inseguridad. Que las y los mexiquenses se sientan seguros en su lugar de origen. Aquí quiero incluir el tema de los feminicidios. La violencia contra las mujeres y niñas se tiene que acabar.

Segundo, la movilidad. No es posible que las líneas de metro que hay en el Estado de México existan porque son parte del proyecto de movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Debemos proponer un sistema integral de transporte que diversifique las opciones, así como ampliar y mejorar las vialidades.

Tercero, abrir oportunidades de empleo, sobre todo para nuestros jóvenes, que salen de las universidades con un panorama poco alentador porque hay que enfocarlos en capacitarse para el campo laboral que existe en nuestra entidad.

Cuarto, volver a impulsar el campo. El Estado de México es una de las regiones más importantes de producción de maíz. Era entre el primero y segundo productor del país. Ahora somos entre el quinto y sexto, pero vamos a recuperar esa vocación agrícola con apoyos como fertilizantes y maquinaria.

– ¿Ya tiene una propuesta en materia de seguridad pública?

Primero debemos combatir la corrupción, insisto. La inseguridad es un problema grave en el Estado de México porque las corporaciones policiacas están acostumbradas a operar bajo el esquema de la corrupción.

Las y los mexiquenses no confiamos en el desempeño de la policía estatal. En nuestro estado cada hora suceden 40 delitos y la impunidad alcanza el 97%, es decir, de cada 100 delitos, 97 quedan impunes.

Entonces se trata de hacer una intervención urgente: mejorar la capacitación que reciben los policías; trabajar coordinadamente con las policías municipales y retomo la idea de un gobierno metropolitano que permita articular una estrategia conjunta para combatir la delincuencia; pero también hacer cumplir los controles de confianza en la plantilla de impartidores de justicia.

Siempre me gusta resaltar lo que estamos haciendo en Aduanas, aún hay resistencias porque los corruptos no quieren dejar sus privilegios, pero a las y los mexiquenses les digo que se predica con el ejemplo y como el Presidente López Obrador nos instruyó, logramos frenar la corrupción y tenemos 18 meses logrando los récord de recaudación históricos más importantes en la historia de las Aduanas, sin importar la pandemia, demostramos que con honestidad se consiguen resultados, pero sobre todo hemos logrado el reconocimiento y la confianza de la gente.

– ¿Cómo buscará Horacio Duarte la unidad al interior de Morena?

Somos congruentes con los valores del movimiento, en el que la unidad y la lealtad son fundamentales. También tenemos la claridad para extender el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado de México, y en caso de ser quien encabece los trabajos, vamos a sumar a todas y a todos quienes quieran unirse al proyecto para solucionar los graves problemas que enfrentamos todos los días los cerca de 18 millones de mexiquenses. Durante este proceso interno para definir a quien será la o el coordinador de los comités de defensa en el Estado de México, las compañeras y compañeros hemos demostrado que asumimos nuestra responsabilidad como dirigentes políticos llamando a la unidad y a empujar la propuesta de quien resulte elegido por la militancia.

