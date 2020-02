OMS pone nombre oficial al coronavirus chino: COVID19

Notimex.- El nombre que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le otorgó al coronavirus surgido en China es COVID-19, el cual conlleva la intención de terminar con confusiones y nombres erróneos.

El nuevo nombre se compone de las primeras letras de la enfermedad en inglés: Corona (Co), Virus (Vi), Disease (D) y el año en que se localizó, 2019 (19).

La OMS recordó que está prohibido nombrar a una enfermedad como un punto geográfico, como es el caso de quienes llamaron esta enfermedad “virus de Wuhan”, así como llamarla como un especie animal y mucho menos como un grupo de personas.

"Having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. It also gives us a standard format to use for any future coronavirus outbreaks"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020