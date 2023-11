Otro Beatle en México: Ringo Starr abre concierto

El legendario baterista de Los Beatles, Ringo Starr, abrió un concierto junto a su All Star Band para el 5 de junio de 2024 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con ello, será el segundo beatle en presentarse en la capital mexicana en unos cuantos meses, pues Paul McCartney dará dos presentaciones el 14 y 16 de noviembre próximos en el Foro Sol.

La preventa para el concierto de Ringo Starr será el 17 de noviembre por Ticketmaster, un día después de la segunda fecha de McCartney.

Ambos llegan a México tras el éxito del nuevo sencillo de Los Beatles, Then and Now, la cual fue terminada gracias a tecnología que recuperó la voz de John Lennon, tras lo cual se agregó música de sus tres compañeros, de los cuales George Harrison grabó pistas desde los 90.

Este sencillo se ha posicionado entre las canciones más escuchadas a nivel global al ser presentada como la última canción del cuarteto del Liverpool.

