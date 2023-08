Paul McCartney regresa a México con ‘Got Back Tour’

The Beatles estrenará una “última” canción con la voz de John Lennon

‘1964: Los ojos de la tormenta’, libro que refleja el éxito de The Beatles

El 2023 nos sigue sorprendiendo con la visita de grandes artistas. Este miércoles se confirmó que el exintegrante de The Beatles Paul McCartney regresará a México con su próxima gira Got Back Tour y esto es todo lo que sabemos al respecto.

Las pistas

A través de redes sociales Ocesa compartió un misterioso video que dura tan sólo unos segundos, en él se puede escuchar la voz de Paul McCartney hasta el final y en el post se puede leer “You pulled me out of time” (“Me sacaste del tiempo”).

You pulled me out of time ⏰, para más información regístrate en el link: https://t.co/MZpw6YhGvH pic.twitter.com/fRntbRTF43 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2023

Aunque eso no es todo, también se incluyó un enlace en donde las personas se pueden registrar para recibir información sobre los detalles del tour.

La mecánica que se está impulsando con el intérprete de ‘Every Night’ para su visita a México es similar al preregistro que se lanzó para los conciertos de Taylor Swift en México.

¿Ya hay fechas?

Sí, las fechas finalmente fueron confirmadas. Paul McCartney ofrecerá una presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México, el 14 de noviembre de este año y se espera un posible sold out.

La preventa para este concierto iniciará el 1 de septiembre para clientes Citibanamex, a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 2 de septiembre. ¿Estás listo para formar parte de este icónico momento?

La última vez de Paul McCartney en México

La última vez que Paul McCartney visitó México fue hace seis años, el 28 de octubre de 2017, con su gira One on One, en aquella ocasión el exbeatle ofreció una presentación en el Estadio Azteca.

Paul McCartney actúa en vivo en el escenario con Wings en Fort Worth, Texas, el 03 de mayo de 1976. Foto: Richard E. Aaron/Redferns.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter