¡Ya hay fecha de salida de la última canción de The Beatles!

Sin lugar a duda The Beatles es considerada una de las bandas más importantes en la industria de la música y que han marcado a diversas generaciones y pese a su separación en 1970 vuelven este 2023 con un nuevo tema.

El músico británico Paul McCartney anunció este jueves la fecha de lanzamiento de “Now and Then”, la que sería la última canción de The Beatles y para la cual se usaron antiguas grabaciones de su excompañero de banda John Lennon.

“Now and Then” fue escrita por Lennon después de que The Beatles se separara. Tras el asesinato del músico en Nueva York, su viuda, Yoko Ono, le entregó el tema a McCartney en una cinta titulada “Para Paul”, que contenía versiones tempranas de “Free As A Bird” y “Real Love”.

Paul, George Harrison y Ringo Starr usaron esas dos últimas maquetas para publicar dos sencillos en 1995 y 1996 dentro del disco “Anthology”.

Sobre la nueva pieza musical que venía en aquella cinta y que están por estrenar, McCartney se pronunció: “Allí estaba la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante. Todos tocamos sobre ella, es una genuina grabación de The Beatles“.

El nuevo sencillo será lanzado en todo el mundo el próximo jueves 2 de noviembre y se puede reservar en la página de Paul McCartney. “’Now and Then’ es la última canción de The Beatles, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después”, se lee en la página web de Paul.

“El sencillo con doble cara combina la última canción de The Beatles con la primera: el sencillo debut de la banda en Reino Unido en 1962, ‘Love Me Do’, una contraparte verdaderamente apropiada de ‘Now and Then’” y añade que el video musical del nuevo sencillo debutará el viernes 3 de noviembre.

Aunado al estreno de la nueva canción de la banda inglesa, se indica que un documental de 12 minutos será lanzado en el canal de YouTube de The Beatles en el cual se contará la historia detrás de “Now and Then”, “con imágenes exclusivas y comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson”.

Asimismo, la página del músico inglés indica que las colección de The Beatles de 1962-1966 (“The Red Album”) y 1967-1970 (“The Blue Album”), ampliadas, mezcladas en estéreo y Dolby Atmos para la edición 2023, se lanzarán el 10 de noviembre.

