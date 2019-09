PathBooks: el lector toma decisiones y cambia el rumbo en sus historias

Hace unos meses Netflix rompió un hito al mostrar por primera vez un contenido en donde el usuario de su plataforma podía cambiar el rumbo (historia) de sus personajes. En su película Black Mirror: Bandersnatch, inspirada en su serie, el espectador es libre de protagonizar y escoger (por ejemplo), si el actor muere o se salva, con lo que lógicamente el resultado conduce a otra versión de la historia. Este mismo desarrollo lo está logrando PathBooks, una plataforma de lectura interactiva que permite a los lectores tomar decisiones dentro de las historias.

Jorge Luis Caballero, está detrás de este proyecto. Un ingeniero y escritor mexicano que trabaja con esta idea en donde uno de los principales objetivos es aumentar y elevar el carente hábito a la lectura de los mexicanos, no solo en los niños y jóvenes sino al público en general.

TAMBIÉN LEE: Facebook contratará periodistas para evitar ‘fake news’ en su plataforma

“Básicamente PathBooks es una plataforma de lectura interactiva en donde el lector tiene el poder de tomar decisiones en la historia y cambiar qué es lo que pasa en el libro al llegar a finales diferentes. Tenemos historias para todos, de ficción, de terror, de romance y aventuras para niños, tanto historias originales como historias clásicas como “El Principito”, en donde por ejemplo tiene 11 finales diferentes en donde los niños y las niñas pueden descubrir finales diferentes gracias a sus decisiones”, señala para Forbes México el creador.

De acuerdo con últimos datos de febrero de 2019 del Módulo sobre Lectura (MOLEC) que realiza el INEGI, el porcentaje de personas que leen en México se ha contraído casi 10 puntos porcentuales, pues en 2015 era de 84.2% y en 2019 se ubicó en 74.8%.

Para el director de Pathbooks, el reto para incrementar el hábito de lectura en el país está en aprovechar la tecnología y crear cuentos e historias interactivas que involucren al lector al grado de que pueda decidir cómo terminará el cuento.

“No es que los niños no tengan acceso a la lectura, sino que ante plataformas como Youtube o Netflix o videojuegos, la lectura no le an importancia porque muchas veces piensan que es aburrido y la verdad no le dan la oportunidad. Lo que pasa es que ellos ya necesitan experiencias más interactivas”, detalla.

Cómo cambian los finales

El ingeniero señala que la acción de cambiar los finales se lleva a cabo gracias a que al momento en que se está leyendo una historia, hacen partícipe al lector y a través de varias alternativas y un botón para escoger hasta 30 finales diferentes en algunos casos.

“Lo que hacemos es conservar la esencia del personaje, la idea original del escritor. Lo que hacemos es dar la elección de que acciones van a tomar los personajes y eso altera el final y te sorprende porque no esperas que eso vaya a pasar. Empiezas el libro, es texto e imágenes y en un punto el lector debe tomar la decisión y lo invitamos a cuestionar: ¿Qué quieres que haga el personaje?, -salir corriendo, o decir la verdad, etc-. O sea, te pone un dilema sobre qué vas a decidir. Entonces tu presionas un botón y la historia en automático cambia. Más adelante, igual otra pregunta, otra situación y así va funcionando el resto de la historia”, señala Caballero.

Costo

Sobre la plataforma en la que aterriza este desarrollo, el creador dice que una vez que el usuario descarga la aplicación se requiere de una conexión a internet. Detalla que en su catálogo cuenta con libros gratuitos y una vez que son descargados el lector los puede disfrutar aunque no esté conectado.

“Lógicamente primero necesitas internet para descargarlo y para activarlo, pero una vez que descargas el libro, ya lo puedes tener en tu plataforma sin internet. Tenemos libros gratuitos y si quieres tener acceso libre a toda la plataforma en donde son cientos y cientos de historias, tienes que pagar una suscripción de 5 dólares al mes y tienes acceso a todas las historias de escritores de más de 15 países”, señala.

Parte del cobro mensual, va para los escritores a quienes les pagan regalías por su trabajo para que obtengan una retribución por cada una de sus historias, catálogo que va creciendo significativamente con el paso del tiempo.

“Nuestra meta es llegar a millones de personas y que puedan descubrir que leer es maravilloso. La plataforma ya está disponible en aplicación para ser descargada en algunos dispositivos Android y Apple“, detalló.