Pemex está en riesgo de que le recorten otro grado de inversión: BofA

Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente tiene una deuda de poco más de 100 millones de dólares, está en riesgo de perder el grado de inversión por una segunda calificadora, dijo Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America.

“Hay otra calificadora que tiene a Pemex en la frontera a punto de perder el grado de inversión y esa calificadora con la falta de crecimiento este año es posible que le quite un nivel al grado de inversión en México”, dijo Capistrán en el foro de Perspectivas 2020, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) y Forbes Latam.

Ese escenario sería consecuencia del bajo crecimiento de la economía mexicana, el cual de acuerdo con la estimación de esa calificadora alcanzará solo 0.5% para este 2020, indicó el analista.

“México no pierde el grado de inversión, no este año, ni probablemente el que siga, pero al quitarle un nivel es posible que mande a Pemex a perder el grado de inversión por una segunda calificadora”, explicó el economista.

Lee también: Pemex firma contratos y pone en marcha el desarrollo de nuevos campos

Sin embargo, Pemex pondría presión al Banco de México, en dado caso de que suceda es escenario, ya que actualmente tiene tasas de interés muy altas del 7% en comparación con el 2% de otros países que tienen grado de inversión.

“Si no hay mejoría, el crecimiento del país no sube y la inversión en las empresas no sube, eventualmente ese diferencial de tasa de interés ya no es suficiente y entonces se mueve la moneda y lo puede hacer bastante rápido”, concluyó.

En julio del año pasado, la agencia calificadora Fitch, rebajo la nota a rebajó la nota de BBB- a BB+, la cual quedó en el considerado grado ‘especulativo’. La calificación del país es de BBB, que está dos escalones arriba del grado especulativo.

Las calificaciones de BB indican una vulnerabilidad elevada al riesgo de incumplimiento, especialmente en el caso de cambios adversos en las condiciones económicas o comerciales a lo largo del tiempo.

Apenas en septiembre la calificadora Moody’s ubicó a Pemex como una de las cuatro empresas del sector en el continente cuyo grado de inversión está en peligro, lo que las ubicaría como “ángel caído”.

La firma internacional refirió en un reporte que cambió la perspectiva de Pemex de estable a negativa en junio pasado, luego de ese mismo cambio en la calificación soberana de México.

No te pierdas: Pemex invertirá 297 mdd en dos proyectos de exploración terrestre