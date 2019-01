Pemex malvendió plantas de hidrógeno, acusa Sener

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, advirtió que el gobierno de Enrique Peña Nieto malbarató dos plantas de hidrógeno necesarias para la operación de refinerías.

En el caso de la planta en Tula, aledaña a la refinería en esa localidad, la funcionaria dijo que se dio en adjudicación directa de entre Pemex Transformación Industrial a la empresa francesa Air Liquide México en agosto de 2017, por un precio de 51.5 millones de dólares (mdd) más IVA.

Además, se firmó un contrato con la compañía para que por un periodo de 20 años años surta 81,000 millones de pies cúbicos de hidrógeno a cambio de que Pemex pague lo equivalente a 1 mdd por mes reciba o no el elemento.

En el caso de la refinería de Cadereyta, se hizo el mismo proceso de venta, pero no se concluyó porque el gerente no firmó, ya que se había pagado para que la planta se rehabilitara y no se hizo.

PUBLICIDAD

La planta de hidrógeno de la refinería de Madero también se vendió, en este caso a la empresa Linde Hidrógeno por un precio de 31.89 mdd más IVA.

De igual forma, se signó un contrato que obliga a la refinería de Madero a pagar el equivalente a 16 millones de pesos por mes para que surta hidrógeno, ya sea que se ocupe o no, un volumen por 42 millones de pies cúbicos por 20 años.

Lee más: Linde Group pagó 35 mde a Pemex por planta de nitrógeno en refinería de Madero

Nahle comentó también que en la actualidad se está revisando la necesidad de poner una planta de hidrógeno en la refinería de Salina Cruz y se ha cotizado un costo de 100 mdd, por lo que se observa que en los casos anteriores se malvendieron las unidades.

Ante ello, se solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar los contratos.

“Ya tenemos los datos, los estoy presentando en la Secretaría de la Función Pública y estos son parte de los quebrantos que se hicieron a la empresa porque esas plantas eran de Pemex”, sostuvo la funcionaria.

No te pierdas: