Pemex planea proyecto en el suroeste para reducir quema de gas

Para cumplir con su meta de 98% aprovechamiento de gas en la región suroeste, Pemex está desarrollando un proyecto que le permita reducir la quema de este hidrocarburo.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, indicó que en el suroeste tienen planeado construir una planta con capacidad de separar hasta 70% del nitrógeno del gas.

Lo anterior, además de reducir la contaminación les permitirá reaprovechar más el gas, pues actualmente están sacrificando algunos pozos para reducir la quema.

El directivo aseguró que en 3 de las 4 regiones de producción de hidrocarburos, la Sur, Noroeste y Norte, el aprovechamiento de gas ya alcanza el 98%, lo que representa una reducción muy importante en la quema, con lo que se da cumplimiento con los estándares internacionales.

Agregó que a la par de recuperar la producción de hidrocarburos, Pemex ha implementado diversas acciones para cuidar el medio ambiente, entre las que destacó el taponamiento de pozos y la reducción en la quema de gas.

“Hay una diferencia enorme entre cómo se explotaba el crudo y como lo estamos haciendo ahora, había un desconocimiento total y falta de consideración en relación con el medio ambiente y las cosas han cambiado poco a poco, hay avances en la materia y éstos seguirán”, dijo.

Romero Oropeza indicó que al inicio de su gestión había muchos problemas derivados de la falta de inversión, lo que provocó una ineficiencia, falta de producción y contaminación.

“Este tema del Día Mundial del Medio Ambiente es muy importante, (…) que no se nos debería olvidar nunca y no dejarlo sólo en el discurso, sino tratar de ir al fondo, hacer cosas que tal vez no sean muy espectaculares, pero que sí sean muy efectivas”, señaló.

Octavio Oropeza resaltó que la transición energética debe de abordarse de manera realista y hacer todas las acciones que se requieran para ser lo más responsables con el medio ambiente, en este sentido destacó el caso del Tren Maya, el cual funcionará con 40% de energía eléctrica, mientras que el otro 60 será de diésel con muy bajo contenido de azufre, mismo que producirá Pemex.

Como parte de la política implementada en esta administración por parte de Pemex, en marzo pasado quedó instalado el Comité de Sustentabilidad, con el cual dará seguimiento a sus compromisos en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), así como a las tareas específicas trazadas en su Plan de Negocios 2023-2027.

