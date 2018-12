Peña se reúne con príncipe saudí acusado de asesinato de periodista

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión este viernes con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Buenos Aires.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en Twitter informó de los encuentros que ha tenido el príncipe, entre ellos con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La presencia del príncipe en la reunión internacional ha sido polémica ante el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en un consulado de Arabia Saudita en Estambul hace seis semanas.

El país asegura que el príncipe, el gobernante de facto, no tenía conocimiento previo del asesinato, sin embargo agencias de seguridad de otras naciones sospechan que incluso él fue quien ordenó el homicidio.

