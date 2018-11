Trump quiere a Arabia Saudita como aliada pese a homicidio de periodista

Reuters.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista difundida el domingo que el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi fue “muy vicioso” pero que él deseaba aferrarse a Arabia Saudita como un aliado cercano en Oriente Medio.

Presionado para que penalice a Arabia Saudita por la muerte de Khashoggi dentro del consulado saudita en Estambul el 2 de octubre, Trump cuestionó el supuesto papel del príncipe heredero Mohammed bin Salman, conocido como MbS y gobernante “de facto” del reino.

“Él me dijo que no tuvo nada que ver con eso”, señaló Trump en una entrevista con “Fox News Sunday”, agregando que “mucha gente” también dijo que el príncipe no tenía conocimiento del homicidio.

La entrevista fue grabada el viernes, horas antes de que fuentes gubernamentales dijeran que la CIA había informado al gobierno de Trump sobre el asesinato, así como su idea de que MbS lo había ordenado.

PUBLICIDAD

Trump dijo el sábado que la evaluación de la CIA era “muy prematura” y en la entrevista que se conoció el domingo, sostuvo que podría ocurrir que nunca se sepa quién ordenó el homicidio de Khashoggi.

“¿Lo sabrá alguien, realmente?”, dijo.

“Él tenía gente que era razonablemente cercana a él, que probablemente estuvo involucrada (…) pero al mismo tiempo nosotros tenemos un aliado y quiero mantener un aliado que en muchas formas ha sido muy bueno”, añadió el presidente.

Trump enfrenta presiones intensas de legisladores demócratas y republicanos para que tome medidas más duras contra Arabia Saudita. Algunos han dicho que Estados Unidos debería suspender las ventas de armas al reino y abandonar su respaldo a MbS, pero hasta ahora Trump ha resistido esas presiones.

El jueves, el gobierno estadounidense impuso sanciones económicas sobre 17 funcionarios sauditas por su presunto papel en el asesinato, pero las sanciones no apuntaron al gobierno de la nación petrolera.

Arabia Saudita es uno de los principales proveedores de crudo y un aliado estrecho de Estados Unidos para contrarrestar el poder iraní en Oriente Medio.