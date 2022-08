Pío López Obrador entrega al INE copia de investigación que hay en su contra

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, se adelantó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y le entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) la copia de la carpeta de investigación que hay sobre él en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Esta mañana el INE recibió una copia que, de manera voluntaria, entregó el C. Pío López Obrador de la carpeta de investigación abierta a su persona por la Fiscalía General de la República (FGR)”, avisó el órgano electoral en comunicado.

El INE también señaló que los documentos fueron turnados a la Unidad Técnica de Fiscalización del propio Instituto para su análisis y salvaguardar el contenido de información relacionada con investigaciones en curso.

Ayer, la Segunda Sala de la SCJN no pudo decidir si desechaba o no la controversia constitucional que interpuso la FGR para no entregar copia de la carpeta de investigación de Pío López Obrador como se lo ordenó el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior porque en la votación dos ministros estaban a favor para que se desechara la controversia constitucional y los otros dos no apoyaron este proyecto, por lo que se esperaba que un ministro de la Primera Sala participara.

Pío López Obrador es investigado tras aparecer en un video donde se le ve recibir dinero en efectivo de David León.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado