¿Plan de Va por México para elegir a su candidato viola la ley? Exconsejeros del INE difieren

El método de la alianza Va por México —integrada por PAN, PRI y PRD— para elegir a su candidato presidencial ha generado críticas y hasta burlas, pues se ha dicho que es parecido al de Morena y que va en contra de la ley electoral; sin embargo, exconsejeros electorales difieren sobre ello: unos aseguran que este procedimiento es legal y ciudadano, y otros, lo contrario.

Arturo Sánchez y Marco Baños, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguraron que el procedimiento de la oposición no es parecido al de Morena y que no viola las leyes al no recurrir a eventos de precampaña ni campaña fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral; en caso contrario, Ciro Murayama, también exconsejero, comentó que el método sí conlleva actos proselitistas.

“Breve test de legalidad: ¿El frente PAN-PRI-PRD acordó ayer cómo definir su candidatura presidencial? Sí ¿Harán actos de proselitismo? Sí ¿Gastarán dinero? Sí ¿Habrá abanderado/a el 3 de septiembre? Sí Entonces, ¿es precampaña? Sí ¿Es legal hacerlo antes de noviembre? No”, escribió en sus redes sociales Murayama.

A su vez, Marco Baños comentó que el plan de Va por México es distinto al de Morena, ya que dijo que el procedimiento de la oposición no implica un esquema de campañas con eventos masivos como lo hace el partido de las “corcholatas”, sino estará conformado por debates, encuestas y una consulta ciudadana.

“Es un método muy diferente a Morena; incluye la participación de los ciudadanos, eso es importante, que se va a dar bajo la modalidad de un frente electoral que integrará los partidos políticos que está permitido en la ley, que no implica un esquema de campaña con eventos multitudinarios como los de Morena”, dijo el exconsejero electoral.

“Sino se va a desahogar a partir de debates, donde se presenten las propuestas y que puedan evaluar los ciudadanos y donde los ciudadanos a través de encuestas y una votación elegirán quien es la persona más representativa”, dijo el exconsejero.

Entrevista con Forbes México, Arturo Sánchez coincidió con Baños al señalar que el método de Va por México es distinto al de Morena; además, mencionó que no ve ilegalidad en el procedimiento del PAN, PRI y PRD, ya que no se llama al voto ciudadano y tampoco se están haciendo actos de precampaña o campaña.

“Pues no, no veo que se llame al voto en ningún sentido, no veo que se estén haciendo actos de campaña o precampaña. Todavía no se ha llegado a una serie de actividades que podrían ser más delicadas al respecto. Pero eso dependerá de cómo lo definan los partidos políticos para no incurrir en riesgos legales”, declaró al ser cuestionado si el método de la oposición conlleva algún tipo de ilegalidad.

El exconsejero insistió en que la legalidad del procedimiento dependerá de cómo se aterricen los acuerdos de Va por México dados a conocer el lunes pasado, como tener claridad de las acciones que se realizarán y de dónde saldrán los recursos para financiar todas las actividades, pero enfatizó que será necesario esperar los pronunciamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre esto, en caso de que haya quejas en contra de la oposición.

“Violar o no violar la ley dependerá de que los procedimientos que se definan en los próximos días estén apegados a la ley, eso lo que habrá que vigilar. Por otro lado, hay que esperar que el Tribunal se pronuncie en el caso de Morena, y si se presentan quejas contra el Frente Amplio por México, pues se pronuncie para no incurrir en ningún tipo de ilegalidad. Es lo que habría que esperar para tener una certeza de por dónde vamos a caminar”, mencionó Sánchez.

Va por México presentó hace dos días el método con el que busca elegir a su “representante de la Construcción del Frente Amplio por México”, cargo que después se convertirá en su candidato presidencial. Las tres fases que conformarán este procedimiento son:

El 4 de julio comenzarán los registros para participar por la representación del Frente Amplio por México. Deberán juntar 150 mil firmas y serán medidos en una encuesta.

Los mejores posicionados y que hayan recabado las firmas, participarán en un debate y después serán medidos en otra encuesta. De ahí elegirán a tres personas.

Los tres finalistas acudirán a 5 foros para debatir y se someterán a una encuesta y una consulta ciudadana para elegir al representante del Frente Amplio por México. El ganador se dará a conocer el 3 de septiembre.

