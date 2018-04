Policía responde a tiroteo en oficina central de YouTube

La policía de California dio a conocer que responde a un posible tiroteo en las oficinas centrales de YouTube, ubicadas en San Bruno.

De acuerdo con medios locales, la mujer sospechosa del tiroteo fue abatida por la policía de Estados Unidos, mientras que al menos cuatro heridos fueron trasladados a hospitales, aún no se conoce la gravedad de cada uno.

Además, un reporte televisivo señaló que fue una mujer la atacante en YouTube y la cual fue abatida por los agentes. Todavía no hay reportes de las autoridades.

La policía advirtió a la población en un mensaje de Twitter que se mantenga alejada de la sede de YouTube, propiedad de Google. Un oficial de policía dijo por teléfono que se estaba respondiendo a “una situación activa”.

Por su parte, a través de Twitter, Google indicó que trabaja en coordinación con las autoridades y señaló que mediante esa cuenta ofrecerá información al respecto.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.

— Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018