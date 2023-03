¿Policías con ‘taser’ en vez de pistola? Estiman reducción de 50% en muertes

En Tepito, en la Ciudad de México, es común encontrar algún taser o armas de electrochoque, pero estos dispositivos electrónicos para inmovilizar no son originales al no estar respaldados por la investigación que hace la empresa que los diseña; además, al ser considerados armas no pueden ser utilizados en el país por los civiles, sino solo por los cuerpos de seguridad. Por ello, la compañía que fabrica este producto busca llegar a los policías, ya que señalan que con ello disminuirán 50% de las muertes en las detenciones.

En entrevista con Forbes México, Alexander Polit, director regional de América Latina y el Caribe de Axon, explicó que al lanzar el último modelo de taser, la empresa se propuso como meta reducir la cantidad de muertes en los Estados Unidos en los próximos 10 años. Ello, por medio del uso de este dispositivo electrónico.

El directivo afirmó que en la empresa se dieron cuenta que un taser puede ser más cómodo y confiable para un policía, incluso más que su arma de fuego,

“Ellos dicen: ‘Si yo necesito parar una persona violenta para salvar una vida, en vez de matar una persona, puedo usar mi taser y controlar al sujeto'”, contó.

Foto: Taiser

Narró que hace cuatro años vendieron tasers al gobierno de Sao Paulo, Brasil, para que los usaran sus policías y en los primeros seis meses de uso hubo una disminución de muertes de civiles hasta de 50% y al introducir cámaras conectadas con estos dispositivos, la reducción fue de hasta 80%.

“En Brasil cuando vendimos los primeros taser hace como cuatro años, a los seis meses de lanzar los taser ellos tenían una reducción de matanza de policía hacia los civiles —es decir, cuántos civiles estaban muriendo a manos de la policía— por mas de 50%. Luego introducimos la cámaras que se conectan con los taser, hubo reducción de mas 80%. Para nosotros fue impresionante, fue prueba de que sí se puede hacer y es lo que queremos hacer en México. Ayudar a la policía, reducir la cantidad de muertes de policías hacia civiles, reducir la cantidad de abuso de fuerza y mejorar la transparencia”, declaró.

Al ser cuestionado cuáles son las consecuencias en las personas sobre las que se usan estos dispositivos electrónicos, Polit comentó que solo eran las caídas.

“El taser lo hicimos menos letal , no es sin riesgo. Las caídas es el riesgo más importante en el taser. En nuestro manual de uso, ahí habla de cuidado con las poblaciones de riesgo, los cuales son gente en su vejez y mujeres embarazadas, no por el daño cardiaco, porque no lo hay, sino por las caídas; una mujer embarazada si se cae es un peligro grande por el bebé”, mencionó.

Además, dijo que el taser tiene más de 850 estudios de instituciones médicas, universidades y agencias policiacas, las cuales avalan la seguridad y eficacia de este dispositivo; incluso, este aparato no dañaría a una persona con problemas de corazón.

El directivo comentó que hasta el momento, el taser es utilizado por los policías estatales de Sinaloa y municipales de Puebla y Monterrey.

Según dato de Axon, en 2022, el taser salvó a más de 275 mil personas de la muerte o lesiones corporales graves durante acciones policiales. Estos equipos se han utilizado más de 5 millones de veces en el campo a nivel global y, de acuerdo con la compañía, 99.75% de los casos de uso no resultó en lesiones graves.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube