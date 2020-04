México llega a un acuerdo para reducir producción de petróleo con ayuda de Trump: AMLO

El presidente Andrés López Obrador dijo en conferencia de prensa este viernes que México va a contribuir a estabilizar los precios del petróleo con la ayuda de Estados Unidos.

El titular del Ejecutivo aseguró que se unió al acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) luego de sostener una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Se llegó a un acuerdo para que disminuyamos nuestra producción en 100,000 barriles diarios. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que ellos iban a entregar, 250,000 barriles diarios. Dice el presidente Trump que es para compensar por México, esto lo notificamos ya tarde a la OPEP”, señaló López Obrador.

AMLO explicó que ayer en la llamada que sostuvo con su homólogo estadounidense el presidente Trump comenzó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado el acuerdo, a excepción de México.

“Le explique la razón y le hice la propuesta. Afortunadamente él la aceptó con esta compensación de los 350,000. El planteamiento cuando le dije que eran 100,000 lo que nos pedían y que no podíamos más, él muy generosamente, me expresó que nos iban ayudar con los 250,000 adicional a lo que ellos aportaron”.

López Obrador explicó que México argumentó este jueves en la reunión con la OPEP que no podía reducir la producción de crudo en cerca del 23%, como Arabia Saudita o Rusia, porque esos países producen cerca de 12 millones de barriles diarios en promedio, a diferencia de México, que produce cerca de 1 millón 650,000 barriles diarios.

“Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción, aquí hemos hablado de cómo durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país. Fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada reforma energética, habían hecho la estimación de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera”, aseguró el presidente este jueves.

La conferencia duró aproximadamente 30 minutos debido a que el presidente tendrá una reunión virtual a las 8.30 con el presidente de China Xi Jinping.

La (OPEP), Rusia y otros aliados delinearon este jueves planes para reducir su producción de petróleo en más de una quinta parte, y dijeron que esperaban.

Todos los países alcanzaron un acuerdo para recortar 10 millones de barriles diarios inicialmente, a partir de mayo, con la excepción de México, para evitar la caída de precios.

Tras más de 12 horas de discusiones, la Secretaría de Energía (Sener) informó que propuso al grupo petrolero y países invitados un recorte de 100,000 barriles diarios durante los próximos dos meses, en vez de los 400,000 barriles que le corresponden.

“Como resultado, el acuerdo está sujeto al consentimiento de México”, agregó el organismo petrolero en un comunicado.

México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos 2 meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd. @GobiernoMX — Rocío Nahle (@rocionahle) April 10, 2020

México le pide ventiladores a Estados Unidos

Por otro lado, López Obrador dijo que aprovechó la conversación con el presidente Trump para proponerle que Estados Unidos le venda 10,000 ventiladores y 10,000 monitores para enfrentar el covid-19.

“Les expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos. Me contestó, me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular, yo quiero agradecerle independientemente del resultado, por escucharnos, por darle tiempo y por tener la amabilidad de hablar personalmente para informarnos sobre la petición que le hemos hecho”, agregó.