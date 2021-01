Alcalde de Morelia va por la gubernatura de Michoacán con un pendiente: alza de los homicidios

El alcalde de Morelia, Raúl Morón, dejará la administración local para buscar la gubernatura de Michoacán por Morena con un gran pendiente: el crecimiento de los homicidios en la localidad en los últimos dos años.

La localidad se ubicó en el lugar 13 entre los 15 municipios con mayor registro de casos de homicidios en el país, con 629 casos desde el inicio de la administración de AMLO, por delante de San Pedro Tlaquepaque e Iztapalapa. Sin embargo, el mayor crecimiento se dio en los últimos 12 meses.

Mientras que Michoacán es la sexta entidad con mayor número de casos en 2020, con 2,433 de los 34,515 que sumó el país.

“Hemos bajado prácticamente todos los delitos de alto impacto, el homicidio es un asunto que tenemos todavía pendiente, es un asunto que está pendiente en casi todos los estados de la República”, justificó el aspirante morenista, quien en diciembre pasado fue nombrado coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, actualmente gobernado por el perredista Silvano Aureoles.

El incremento en la violencia letal en la localidad en particular lo atribuyó a la búsqueda de los grupos del crimen organizado con presencia en la entidad de ingresar a la capital michoacana. De acuerdo con reportes federales, los grupos de mayor impacto en la zona son el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagra.

Ante ello, a mediados de enero, se firmó un acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, el gobierno estatal y autoridades municipales de Morelia y 5 municipios periféricos de la zona conurbada de la localidad, que busca fortalecer la coordinación entre la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, sobre todo entre las autoridades locales.

“Lo que estamos viviendo aquí que se vive igual en varios municipios y varios estados es la disputa de grupos de delincuencia organizada que dejan una estela de sangre muy compleja, eso no lo hemos podido reducir, pero ojalá que esta estrategia que nos costó trabajo implementar de manera coordinada, ojalá que podamos reducir el número de homicidios. Estamos pensando qué hacer para atenuar este número de muertes”, refirió.

Lucha interna y externa

En la elección pasada, Morena tuvo una participación muy débil, en la que casi alcanzó el 4% de la votación contra el 36% del ganador. Sin embargo, la geografía política del país ha cambiado en esos 6 años, con lo que hoy se enfrentarán a un escenario más optimista para su causa.

“Es compleja la coalición que tenemos enfrente, la alianza del PRI, PRD y PAN, pero creo que esta también tiene sus complejidades internas y creo que el morenismo aquí en Michoacán, el presidente tiene un gran número de seguidores, los números nos favorecen aún”, indicó.

En el proceso interno del partido, Morón derrotó a 28 aspirantes, el de mayor convocatoria para el partido guinda, entre ellos el senador Cristóbal Arias, quien tras el nombramiento a finales de 2020 se dijo fiel a la 4T y al presidente AMLO, pero anunció que contendería por Fuerza por México para la gubernatura.

Aun así, tanto Morón como la propia dirigencia de Morena han manifestado que al interior del partido hay unidad.

“Todos los demás estamos aquí, con una idea de inclusión, con un espíritu unitario y el senador ha tomado esa decisión, nada cuestionable, está en su derecho, pero todos los demás estamos unidos con la posibilidad de construir la victoria aquí en Michoacán”, sostuvo.

El actual primer edil de la capital michoacana pedirá licencia el próximo 31 de enero para dedicarse de lleno a la contienda por la gubernatura de Michoacán, un estado que sabe cómo ganar.

En 2002, cuando Lázaro Cárdenas Batel ganó el gobierno del estado con el PRD, el dirigente estatal del sol azteca era precisamente Morón, un maestro de formación que hizo carrera política de la mano del partido amarillo.

Pero fue en 2013 cuando se separó de ese partido, luego de la firma del Pacto por México, encabezado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que integró a los tres partidos mayores del país: PRI, PAN y PRD, mismos que hoy contenderán juntos por 176 diputaciones federales de mayoría relativa y casi una decena de gubernaturas de la que se juegan este año.

Al ser cuestionado sobre por qué optar por la gubernatura en lugar de buscar la reelección municipal al frente del ayuntamiento moreliano, Morón resaltó que desde que estaba en el Senado en 2013, cuando se aprobó la reforma electoral, él se opuso a la medida.

“Yo voté cuando fui senador en contra de esta figura, hubiese sido o no candidato, no hubiese buscado la reelección en contra de este mecanismo. Finalmente, las cosas se dieron, aunque hay aquí un apoyo importante en Morelia para que nosotros nos reelijamos, pero y decidí desde antes no reelegirme”, insistió.

En aquella votación en contra, participaron otros 15 senadores entre ellos algunos morenistas que integran el gobierno federal, como Ana Gabriela Guevara o Alejandro Encinas, están al frente de una entidad, como Adán Augusto López, o contenderán en esta elección por una gubernatura, como Lorena Cuéllar Layda Sansores.