Alfaro va por consulta ciudadana para sacar a Jalisco del pacto fiscal

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, le “tomó la palabra” al presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que hará una consulta ciudadana para sacar al estado del pacto fiscal federal.

A través de Twitter, el gobernador compartió un video en el que aseguró que escuchó la respuesta del presidente en la “mañanera” de hoy, con la cual rechazó reunirse con los gobernadores de la llamada Alianza Federalista, quienes exigen un mayor presupuesto para sus entidades.

Ante la advertencia de los mandatarios estatales de salirse del pacto fiscal, López Obrador dijo que deberían consultar a sus ciudadanos.

“Tengo una respuesta muy concreta, respetuosa, para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El presidente dice que hay que preguntarle a la gente, y comparto su opinión”, afirmó el gobernador.

En el mismo sentido, aseguró que su estado no recibe los beneficios federales en proporción al dinero que aporta.

Le vamos a tomar la palabra al presidente de México. Este es un mensaje para él, pero sobre todo para el pueblo de Jalisco.

El mandatario local comentó que llevará a cabo hoy mismo una reunión con su equipo jurídico para revisar los pasos para realizar la consulta.

“Vamos a iniciar este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy”, dijo.

“Reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial”, dijo Alfaro respecto a los comentarios de López Obrador.

Los gobernadores de la Alianza Federalista realizaron ayer actos en sus respectivas entidades con el fin de reclamar diferentes acciones del presidente, así para reclamar por la falta de diálogo con ellos y los recortes a las ministraciones federales.

