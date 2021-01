Alianza del PRD, PRI y PAN es una aberración: Clemente Castañeda

Para Movimiento Ciudadano (MC) aliarse con el PRI, PAN y PRD para las elecciones de 2021 sería traicionarse a sí mismos, pues el dirigente emecista, Clemente Castañeda, asegura que no pueden unirse a partidos “que le fallaron a México”.

“El hecho de que el PRI esté incorporado hoy a una coalición de esta naturaleza nos parece inaceptable. Muchos de los problemas que hoy tiene el país, y que además reproduce el actual gobierno, tienen sus orígenes en las prácticas priistas que nosotros hemos combatido durante toda nuestra historia. De tal suerte que sería una traición a nosotros mismos ir en coalición con partidos que ya le fallaron a México, pero particularmente donde estuviera el PRI”, dijo Castañeda a Forbes México.

El dirigente jalisciense calificó como “aberración” la coalición Va por México, conformada por el PRI, PRD, PAN, pues dijo que lo máximo a lo que puede aspirar una coalición de este tipo es a reciclar el voto duro de estos partidos políticos, ya que aseguró que este Frente Opositor no tiene ninguna viabilidad de carácter electoral.

“Si el objetivo de este frente electoral es quitarle mayoría en la Cámara de Diputados (a Morena), lo que deberíamos hacer es conquistar nuevos electores. Un frente electoral de la mano de los partidos que ya le fallaron a México no tienen ningunas posibilidades de triunfo; por lo tanto, Movimiento Ciudadano ha dicho que estratégica y tácticamente el Frente Opositor es una aberración y no estamos dispuestos a correr esa aventura”, enfatizó Castañeda.

Sobre la posible alianza que se iba a dar para la candidatura al gobierno de Nuevo León entre el PAN y MC, Castañeda señaló que el blanquiazul buscaba dañar al partido naranja y a “las caras más visibles” de este partido.

—¿Por qué Movimiento Ciudadano no hará alianzas para las elecciones?

¿Qué sentido estratégico es hacer una coalición, cuyos orígenes están en el discurso del presidente de la República? Lo que están haciendo en la práctica el PRI y el PAN es satisfacer los anhelos del propio presidente y eso me parece que es un despropósito.

—En 2018 sí fueron en alianza con el PAN y el PRD para respaldar a Ricardo Anaya. ¿Qué diferencia hay entre ese año con este? ¿Por qué esa vez sí fueron en alianzas?

Fue una elección completamente distinta: era una elección presidencial y el Frente tuvo la posibilidad de presentar una plataforma de gobierno; incluso, todo el convenio de coalición se hizo en torno a un proyecto de gobierno. En esta ocasión lo que hay es un mal cálculo electoral, donde los partidos que signan la coalición están dispuestos a borrar su propia historia con tal disputarle a la mayoría gobernante el poder, con un ingrediente que es la alianza con el PRI.

—Si el PRI no hubiera estado en esta alianza ¿ustedes hubieran aceptado?

Sin lugar a duda. La propia dinámica de un Frente Opositor pudiese haberse planteado de manera distinta.

—El PAN aseguró que ustedes no son oposición.

Escuché la declaración y me parece que eso es una especie de maroma para tratar de justificar la alianza del PAN con el PRI. Movimiento Ciudadano ha sido oposición a este gobierno y lo ha demostrado no solamente en nuestros posicionamientos públicos, sino en las votaciones que ha habido en la Cámara de Diputados y de Senadores, cosa que no se puede decir ni del PRI ni del PAN.

—¿Estos conflictos con el PAN no van a afectar el Bloque de Contención que se construyó en el Senado?

Me parece que en la práctica el Bloque de Contención se diluyó, donde quienes dicen ser oposición terminaron aprobándole al presidente la Reforma Judicial hace un par de meses. Ya habían tenido un antecedente de comportamiento similar cuando se discutió la reforma al articulo 19 constitucional.

—En Nuevo León se estaba construyendo una alianza, ¿qué pasó ahí?

Lo que hubo fue una simulación de parte particularmente del PAN, que lo que quería hacer era dañar a Movimiento Ciudadano y a quienes hoy por hoy son las caras más visibles de Movimiento Ciudadano en este estado.

Lo único que hizo es hacerle el trabajo sucio a Morena tratando de sembrar la discordia entre algunas personas ligados a MC.

—¿Se refiere a Luis Donaldo Colosio y Samuel García?

En general a los distintos actores y actoras que están en MC en Nuevo León.

—¿Quién es el adversario a vencer?

Es una elección donde el adversario principal es el pasado, el pasado que representa a quienes hoy gobiernan y el pasado quienes representan los que están ahora en la segunda temporada del Pacto por México; es decir, los partidos que ya le fallaron a México: el PAN y el PRI unidos.

—¿Cuál es el reto de MC en la elección?

Fortalecerse como fuerza nacional y seguir creciendo en varios de los estados de la República. Nosotros aspiramos a reafirmar nuestra presencia en la Cámara de Diputados; poder mantener y crecer en el número de municipios que gobernamos, y tener la posibilidad de gobernar un par de entidades federativas más para demostrar que sí se puede hacer cosas positivas desde el gobierno como lo hacemos en Jalisco.

—¿Dónde se ven fuertes?

Estamos en situación de competencia en Nuevo León, Sonora, Campeche, Sinaloa, Colima, Baja California. Ahí serán procesos electorales cerrados. Los candidatos de Movimiento Ciudadano están en la contienda electoral y cuando menos en un par de esos estados encabezan las preferencias electorales.

—¿Cómo espera dejar parado al partido tras el proceso?

El partido va seguir fortalecido, va a ser mucho más organizado, con presencia en las distintas regiones del país y, digamos, con una presencia mucho mayor en entidades donde desgraciadamente no la hemos tenido como la Ciudad de México.

