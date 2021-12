AMLO, en contra de haber denunciado a consejeros del INE ante FGR

Andrés Manuel López Obrador dijo estar en contra de la denuncia que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobaron suspender temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato por argumentar falta de presupuesto.

El presidente de México dijo que debe ser la corte y el poder judicial quienes resuelvan el caso, aunque consideró que los consejeros se equivocaron al oponerse a un mandato constitucional.

“Pienso que debe ser la corte y el poder judicial, tanto el Tribunal electoral como el Poder Judicial, los que resuelvan, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse”, dijo durante su conferencia matutina este lunes.

López Obrador agregó que no considera pertinente la denuncia penal porque aunque la Suprema Corte ya falló a favor de continuar con la revocación de mandato, esta acción puede ser una excusa para que los consejeros demoren el proceso.

“Entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás pues no lo considero conveniente. Pienso que incluso sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad, pero desde luego es un Poder Legislativo con el Poder Judicial”, explicó.

El mandatario federal resaltó que la revocación de mandato es una forma de tomar en cuenta al pueblo, en este caso, sobre si quiere que el presidente continúe en su cargo.

“Se reafirma el principio constitucional de que el pueblo tiene en todo momento derecho a cambiar su forma de gobierno, se reafirma que el pueblo es el soberano y se reafirma el principio de democracia participativa, que tenga el poder en sus manos, ayuda para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala”, aseguró.

