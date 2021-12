‘Hay estabilidad en nuestra moneda’, asegura AMLO; reitera que la economía crecerá 6%

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la economía crecerá para este año 6% y presumió que pese a la pandemia, no se contrató deuda pública y hay estabilidad en el peso.

“Casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá este año alrededor de 6%, no hemos contratado deuda publica adicional, el peso no se devaluó durante los primeros 2 años y 11 meses del sexenio como no sucedía en tres décadas; sin embargo, por factores externos en noviembre se depreció en 4%, hay estabilidad den nuestra moneda”, dijo.

En el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario presumió que hoy se acordó entre el sector obrero, patronal y el gobierno federal un aumento del salario mínimo de 22% para el año próximo, lo que significa, dijo, que durante su gestión el incremento del salario mínimo ha sido de 65% en términos reales.

Lee: Pactan alza de 22% a salario mínimo para 2022

“El salario mínimo minio en la zona fronteriza ha crecido mas del doble en el tiempo en que estamos en el gobierno”, señaló entre gritos de apoyo de “¡AMLO, AMLO!”.

Además, López Obrador aseguró que se dio la recuperación de 1 millón 395 mil empleos que se perdieron por la pandemia de Covid-19 y a ellos se agregan otros 320 mil nuevos.

“De modo que ahora se tiene la cifra más alta de la historia en a cuanto empleo formal, con 20 millones 933 mil trabajadores inscritos en el IMS y con un salario de 13 mil pesos mensuales”, indicó el titular del Ejecutivo federal.

