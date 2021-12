AMLO llama a participar en revocación de mandato: ‘que se haga hábito’

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a participar en la consulta de revocación de mandato, la cual se realizará en abril del próximo año de juntarse las firmas necesarias, ejercicio en el cual se preguntará si el mandatario continúa o no al frente del gobierno federal.

“Llamo a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas para poner en práctica el método de la revocación de mandato hasta convertirlo en un habito democrático. Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia”, mencionó entre aplausos de los asistentes al Zócalo capitalino.

En su mensaje por el tercer año de su gobierno, el presidente recordó que en abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la consulta de revocación del mandato, en el cual deberá participar al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal para que sea vinculatoria.

“En abril del año próximo vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación. Sabremos si vamos bien o no con la consulta de revocación de mandato. Se le preguntara al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la Presidencia o renuncie”, señaló López Obrador, quien estuvo acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez; su gabinete, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México frente a miles de asistentes, quienes llegaron de diversas partes del país, el titular del Ejecutivo comentó que fue Morena el partido que impulsó la revocación de mandato y la elevó a rango constitucional.

“Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rango constitucional, no solo resolverá si me voy a o me quedo, establecerá el procedimiento para hacer realidad el principio de que ‘el pueblo pone y el pueblo quita’; es establecer en nuestro país un precedente, nada de que ‘me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me da la gana'”, enfatizó.

La pregunta que se planteará en el ejercicio será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

Las respuestas que estarán son:

Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza.

Que siga en la Presidencia de la República.

