AMLO plantea a minera plan turístico en QR ante violaciones a concesión

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, planteará a la empresa Calica, del gigante de la construcción estadounidense Vulcan Materials, que opera la extracción de materiales pétros en Playa del Carmen, cambiar su giro y ocupe sus terrenos concesionados para el desarrollo de un complejo turístico.

El gobierno de México planteó a la empresa de origen estadounidense como plazo para adoptar la propuesta mexicana hacia marzo siempre y cuando retiren sus demandas del arbitraje internacional.

“Cuál es el planteamiento, que ya no se va permitir nada de extracción, nada, y ¿qué ofrecemos darles? Facilidades para que usen los terrenos en un proyecto turístico respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse”, expuso el mandatario federal en conferencia de prensa desde Zapotlán, Hidalgo.

“Pero si dicen que no, si quieren seguir explotando sin autorización, llevándose material, o la denuncia, pensando que les vamos a pagar porque en los tribunales internacionales tienen mucha influencia, creo que eso no va ser bueno para nadie, nosotros recurríamos a la ONU porque es destrucción al territorio, no puede permitirse”, enfatizó.

En días pasados, el mandatario federal acusó que dicha minera, que se dedica a la construcción en Estados Unidos, ha operado en la selva de Playa del Carmen la extracción de materiales sin que haya un permiso por parte del gobierno de México.

“Resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones, hace 20 años, para extraer material y llevarse el material a Estados Unidos por barco; entregaron el permiso el día 30 de noviembre de 2000, dos días antes de que entrara el nuevo gobierno (del PAN), o sea estaba (Ernesto) Zedillo; le dieron la concesión, escarban y dejan los socavones, se les venció el plazo, tanto de la mina como para uso del puerto”, explicó el mandatario federal.

La empresa tiene interpuesta, en tribunales internacionales, una demanda contra México ante la negativa de renovación de la concesión para continuar la extracción de materiales pétros. La empresa pide una indemnización de alrededor de 1,500 millones de pesos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado