AMLO ve insuficiente oferta de 5 mdd de Lozoya para retirar acusaciones en su contra

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los 5 millones de dólares que ofreció Emilio Lozoya como reparación del daño al erario para que la Fiscalía General de la República (FGR) cancele las imputaciones en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados

“¿5 millones de dólares? No, no, no, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fueron de los negocios que hicieron entre todos. Pacto por México, Pacto contra México”, declaró.

En conferencia desde Sonora, señaló que estos negocios fueron realizados por “los mismos que ahora está agrupados en contra nuestra, porque ya no pueden hacer esas transas. El pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

Lee: retire las acusaciones y sean cancelados los procesos en su contra por los casos de corrupción en Odebrecht y Agronitrogenados

Sobre las declaraciones que hizo el exdirector de Pemex de que había colaboración con la presidencia de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo negó.

“No hay ningún convenio como asegura él con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no forma parte del litigio. Son dos denuncias presentadas: una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht y ahora hay otra denuncia que es el caso Agronitrogenados”, dijo el secretario de Gobernación.

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ofreció en garantía tres inmuebles y dinero en efectivo para resarcir el daño patrimonial, recuperar la libertad y cancelar las imputaciones en su contra de la Fiscalía General de la República (FGR) por haber recibido sobornos en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

“Venimos a la audiencia de Agronitrogenados y la postura de la defensa del señor Emilio Lozoya Austin va en dos sentidos: consideramos ilegítima la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva justificada y proponerle al juez, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para llegar a un acuerdo reparatorio”, declaró esta semana Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya.

