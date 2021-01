El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, luego de que Twitter y Facebook suspendieran sus cuentas tras los incidentes violentos en el Capitolio.

En su conferencia matutina, el mandatario mexicano cerró su mensaje con una crítica a la empresa fundada por Jack Dorsey, Twitter, al considerar que la suspensión de la cuenta de Trump se trató de un acto de censura.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, dijo el mandatario mexicano.

Ayer miércoles, luego de que Donald Trump difundiera un mensaje para exculpar a los manifestantes e insistiera en un fraude electoral, Twitter retiró los tuits y bloqueó la cuenta del presidente estadounidense por 12 horas, con la amenaza de que podría ser definitivo, al considerar que esos contenidos presentaban severas violaciones a su política de Integridad Cívica.

López Obrador repitió su discurso a favor de las redes sociales como fuente de información ciudadana en contraposición de los medios convencionales, a los que consideró que históricamente han estado sometidos por parte de los gobiernos y otros poderes fácticos, e ironizó contra Twitter como un tribunal de hace 500 años.

“Imagínense que Twitter como empresa decida ‘usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno. (…) Te castigo porque yo juez como la Santa Inquisición considero que lo que estás diciendo es perjudicial’, ¿dónde está la norma?, eso es un asunto de Estado”, expresó López Obrador.

