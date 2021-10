El litio debe quedar bajo dominio de la Nación, no se se dejará al mercado: AMLO

Tras la presunta intención de diputados de otorgar concesiones sobre litio al sector privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que este mineral no será puesto al mercado porque debe estar bajo el domino de la Nación.

“El litio es un mineral estratégico que debe quedar bajo el dominio de la Nación. Como dicen los rumorólogos, sé de muy buena fuente que les importa mucho el litio a quienes actúan como hegemonías, y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado”, mencionó el mandatario federal.

Durante su conferencia matutina, el tabasqueño comentó que el litio es un mineral estratégico para el desarrollo tecnológico de México, por lo que su decisión es que particulares no tengan acceso a este.

“No lo podemos poner al mercado eso tiene que ser un mineral estratégico para el desarrollo de nuestro país y tenemos que pensar en las nuevas generaciones. A lo mejor no nos va a tocar la era del litio, porque va a llevar tiempo; sin embargo, está demostrado que es fundamental para el desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos litio en México y no queremos que lo exploten en beneficio de particulares ni nacionales ni extranjeros”, enfatizó.

A principios de este mes, el mandatario federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reforma la Constitución, en la que se plantea fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por su importancia para la transición, tampoco otorgar concesiones sobre el litio y demás minerales estratégicos necesarios.

El presidente señaló que una vez que se aprueben las reformas que planteó van a explotar el litio y pero en caso de no aprobarse, buscará otras estrategias para que este mineral sea solo para la Nación.

Además, López Obrador dijo a los empresarios que no piensen que con un amparo, comprando diputados o con amenazas y presiones se quedarán con este, aunque aclaró que las concesiones que ya se entregaron, se respetarán.

“Sabemos cómo lo vamos a hacer (explotar el litio). Va a depender de la aprobación de la ley eléctrica y también decirles que a los que se frotando las manos que no va a ser fácil que se apoderen del litio. A mí me quedan todavía como tres años y si hay una acto de traición que no se apruebe la reforma (…), vamos a buscar otras opciones. El litio es estratégico, es de la Nación, que no piensen que con un amparo, comprando a diputados, se van a quedar con el litio”, advirtió.

