G20 pactó 3 compromisos ante coronavirus; vamos a ver si cumplen todos: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, indicó que en la reunión virtual de líderes del G2o de esta mañana se pactaron tres compromisos ante la actual pandemia de coronavirus, las cuales podrían llevar a un nuevo arreglo internacional.

La primera cuestión fue detener la especulación y acaparamiento de medicamentos y equipos médicos, como ventiladores, a fin de que todos los países tengan acceso a estos.

“Se requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo hoy frente a la pandemia. Eso es lo más valioso de esta conversación, vamos a ver si cumplen todos, pero por lo pronto se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso”, dijo Ebrard en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien participó en el encuentro virtual.

El segundo compromiso fue construir un acuerdo para el acceso igualitario a las vacunas cuando éstas ya existan.

“Por ahí un jefe de Estado dijo: ‘a lo mejor nos va a llevar un año, quizá un poco menos, pero nos va a llevar tiempo’. Entonces es indispensable, se dijo, ponernos de acuerdo para este propósito”, mencionó el canciller.

La tercera cuestión es actuar para evitar afectaciones económicas, las cuales ya se prevén de grandes proporciones y de forma desigual, señaló Ebrard.

“¿A quién va a afectar más? A los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos. No es algo que se vaya a dar en un nivel teórico, es algo que está pasando todos los días, hay gente que ya no tiene empleo hoy”, expresó.

Agregó que esa preocupación fue manifestada por el presidente López Obrador, como el mandatario ya había comentado.

“Pero actuemos ahorita. Entonces, ¿sí podemos llegar a un nuevo arreglo internacional? Sí, pero hay que sentar las bases hoy en estos días, en estas próximas horas”, urgió Ebrard.

“Compromiso común, se debe de ver en las próximas horas, días y también si no se da pues tenemos que decirlo, porque es ahora o nunca”, destacó.

Por otro lado, el funcionario celebró que la reunión de líderes se haya hecho de forma virtual, lo cual era algo que el actual titular del Ejecutivo mexicano había planteado desde antes para evitar viajes.

“Qué bueno que se hizo, además, porque eso fue algo que el presidente López Obrador propuso hace mucho, que para qué las reuniones presenciales si se podían hacer de esta manera. Ahí está la realidad, se pudo hacer, demuestra que es algo factible en el ámbito internacional”, comentó el canciller.

Además del presidente López Obrador, participaron en la reunión extraordinaria representantes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido y Rusia, entre otras naciones, a petición de Arabia Saudita.

En la videoconferencia también se hicieron presentes funcionarios de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ONU y la Unión Europea.

