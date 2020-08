Gobierno debe dejar de proteger a delincuencia: AMLO

Para acabar con la violencia, es urgente que la ley se aplique de manera homogénea y se deje de perseguir a una banda criminal pero proteger a otras, aseguró este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En un video difundido esta tarde, el presidente resaltó que el combate a la corrupción en el marco de la pandemia de COVID-19 en el país será fundamental para combatir a la delincuencia.

“Es importante, desde luego hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos (…). Segundo, que no haya corrupción, que no haya impunidad, que la autoridad no proteja la delincuencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley tiene que aplicarse por parejo. No a la corrupción, no a la impunidad, y en todos los casos, recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública”, sostuvo.

A pesar de detenciones como esta, el gobierno de AMLO ha sido criticado por asociaciones civiles y especialistas en seguridad por la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’ y supuesto líder del Cártel de Sinaloa, así como por haber sido captado saludando a la mamá del líder criminal, quien hoy está detenido en EU.

El presidente resaltó la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, informada este domingo por parte de las autoridades federales, así como las denuncias recién develadas en contra de dos altos exfuncionarios de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Al respecto del primer caso, acusó que la complicidad de autoridades locales y estatales permitieron el crecimiento de la organización criminal.

“¿Cómo fue que creció tanto este cártel al grado que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país? ¿Cómo se dan estas componendas? Con la complicidad con autoridades municipales, estatales, la impunidad”, aseveró AMLO.

López Obrador recordó además que el gobierno está negociando con Estados Unidos la devolución de los bienes confiscados al exgobernador de Chihuahua César Duarte.