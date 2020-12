López Obrador presume apoyo de 71% de los mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que según una encuesta realizada por su equipo, más del 70% de la ciudadanía mexicana quiere que se mantenga al frente del gobierno.

“La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos”, señaló en su mensaje por el segundo aniversario al frente del gobierno.

Resaltó que este apoyo mayoritario es fundamental para el ejercicio del poder y mantener su proyecto.

En su discurso, el mandatario sostuvo que 7 de cada 10 hogares en el país reciben al menos un programa de bienestar o se benefician del ejercicio presupuestal por esta vía, mientras que el resto tiene la satisfacción por tener las condiciones para seguir su progreso y vivir en paz.

En cuanto a la diferencia y las críticas a su gobierno, AMLO reconoció que haya oposición a su gobierno, pues nada es perfecto, y dijo que está abierto al pensamiento diferente.

“No todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único ni al consenso, estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno, eso es legítimo y normal en una auténtica democracia, máxime cuando se está llevando una transformación profunda”, afirmó.

A lo largo del año, el mandatario ha insistido en sus conferencias matutinas que él es el presidente más criticado desde Francisco I. Madero, y ha descalificado los trabajos informativos que acusan fallas en el gobierno.

También resaltó que las bases para la transformación del país ya están sentadas, con lo que se prevé que el proyecto siga más allá de su administración, que termina en 2024.

“No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien”, llamó al cierre de su mensaje, entre vivas para el país secundados por los alrededor de 50 asistentes al encuentro.

