Pese a pérdidas en Pemex, AMLO ve un ‘buen negocio’ en la venta de petróleo

Hace unos días, Pemex reportó pérdidas por más de 500,000 millones de pesos, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la venta de petróleo crudo “sigue siendo un buen negocio”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que, pese a que el costo del barril ha ido a la baja, se obtienen utilidades para Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Nosotros estamos ahora extrayendo petróleo a menor costo. Con 22 dólares, ya hay utilidad, sin embargo es bajo el precio. Ya tenemos un plan para procesar más petróleo crudo en el país, refinar más petróleo crudo, de modo que no dependamos de la venta de petróleo crudo al extranjero, ni tampoco de la compra de gasolinas en el extranjero. Vamos a buscar ser autosuficientes”, aseguró el mandatario.

Añadió que, pese a que “ya hay una recuperación, ha estado aumentando poco el precio del barril, ayer estaba en 22 dólares, así ya tenemos utilidades. El petróleo es un buen negocio porque, como lo he dicho en otras ocasiones lo cual no es del todo bueno, no se le paga renta la naturaleza… En México está en 12 dólares, nosotros estamos ahora ya extrayendo petróleo con costo de 4 dólares por barril”.

Pemex, compañía que dirige Octavio Romero Oropeza, reportó una pérdida de 562,250 millones de pesos (mdp) frente a los 346,000 mdp registradas el año pasado, de acuerdo con su reporte de resultados al primer trimestre de este año, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).