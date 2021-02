¿Qué tengo yo que ver con ‘romper el pacto’?: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las manifestaciones de mujeres que le pidieron en redes sociales que rompiera el pacto patriarcal y dejara de proteger a Félix Salgado Macedonio de las acusaciones en su contra por violación.

En su conferencia matutina, el mandatario criticó que se le pidiera acabar con el pacto patriarcal pues a su parecer, su gobierno respeta los derechos de las mujeres y una muestra de ello son las funcionarias de alto nivel en su gobierno.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar ‘rompe el pacto, rompe el pacto’, les digo sinceramente, me enteré de lo que era eso hace 5 días porque mi esposa me dijo; (le pregunté) ‘oye, ¿qué es eso de rompe el pacto?’ y ya me dijo ‘rompe el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a los hombres'”, narró.

“Ah, pues yo cuando se habla de ‘rompe el pacto’, ya lo estoy rompiendo: el llamado Pacto por México o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo.

“Pero el otro pacto no y ¿saben qué sucede? Son expresiones exportadas, (no), importadas, copias. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos? Pero también en eso se monta el conservadurismo”, acusó para luego definirse como “humanista”.

La semana pasada, decenas de mujeres protestaron en redes sociales y llamaron al presidente a romper el pacto patriarcal para dejar de respaldar la candidatura de una persona sobre la que pesan acusaciones de violación, en referencia a Salgado Macedonio.

López Obrador reiteró hoy que será la población de Guerrero la que decida si quiere a “Félix” como gobernador.

Además, criticó que se le dé difusión a las acusaciones contra su gobierno en relación con que no se respetan los derechos de las mujeres.

“¿Por qué hacer mediático en todos los programas en todos los medios acusándonos de estar en contra de las mujeres? Pues no, nosotros estamos favor de los derechos de las mujeres. La mayoría de los servidores públicos de alto nivel son mujeres. ¿De cuándo a acá los conservadores se vuelven feministas? Todo esto es interesante por el papel de los medios, de cómo quieren afectarnos los ataques constantes”, lamentó.

