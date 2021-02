El Consejo General del INE aprobó este viernes el inicio de un proceso oficioso para solicitar a Morena que informe sobre los gastos de precampaña realizados en Guerrero, pues ni el partido ni su aspirante a la gubernatura reportaron información del tema, lo que podría poner en riesgo la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

El aspirante de Morena ha sido criticado por contar en su contra con varias denuncias por violación de al menos 2 mujeres y testimonios de la misma agresión de otras 3.

Lee: ‘Si gana un violador, ¿qué me puede esperar?’: víctima de Félix Salgado Macedonio

En su sesión ordinaria de este viernes, el Instituto resolvió la apertura de 6 procesos por este motivo en 4 entidades: 2 en Nuevo León, 2 en Sonora, 1 en Colima y el citado en Guerrero, como parte de la aprobación de la

revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por los partidos políticos de las precandidaturas al cargo de Gubernaturas, Diputaciones Locales y Ayuntamientos en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.

De acuerdo con los monitoreos del INE, en las calles y redes sociales se encontró evidencia de actos proselitistas de los cuales no se reportó información ante el órgano, por lo que se requirió una respuesta a los partidos y sus aspirantes.

También se le requerirá al partido guinda que difunda los costos que le requirieron la elaboración de las encuestas en dichas entidades para la definición de candidaturas.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela, resaltó que en la revisión encontraron que la mayoría de los partidos no rindieron los informes de precampaña correspondientes.

“Algunos oficiosos que tienen que ver para verificar e identificar el adecuado registro de los gastos inherentes a los procesos internos de selección de candidaturas que en este caso fueron encuestas internas de Morena”, abundó.

“En Guerrero también se abre un oficioso porque se detectaron gastos que al momento de hacer los monitoreos en la vía pública y en redes sociales aunque supuestamente no se registró ninguna candidatura pero están esos gastos elementos”.

Detalló que también se requirió información al candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García, respecto a la subvaluación en relación con el gasto en 3 spots de radio y 3 de televisión, así como una cápsula audiovisual y un villancico navideño.

No te pierdas: Piden a diputados juicio político contra Salgado Macedonio

Igualmente, el INE llamó al Partido Verde y Morena a ofrecer información de sus precandidaturas en San Luis Potosí.

Durante la discusión, el consejero Martín Faz, defendió que dichas encuestas corresponden con procesos internos administrativos que no corresponden a la actual fiscalización; sin embargo, Ciro Murayama, integrante de la comisión en la materia, reviró que se trata de un proceso relevante en la precampaña.

Entre las sanciones por este incumplimiento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, resaltó que la precampaña es una prerrogativa de los partidos que pueden no tomar, y que si bien con esto se está llamando a los actores políticos a responder y no tiene un afán punitivo, aunque en caso de no cumplir con este requisito podría darse la cancelación del registro de la candidatura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Hasta este viernes, ni Morena ni Félix Salgado Macedonio han registrado reporte alguno de fiscalización por los gastos de precampaña en la entidad.

En el reporte específico para la gubernatura de Guerrero, solo se reportan los registros de dos aspirantes del PRD, dos de Redes Sociales Progresistas y dos sin partido

La precampaña electoral en Guerrero se dio entre el 10 de noviembre de 2020 y el 8 de enero de este año. En tanto, el anuncio por el que se designó al Salgado Macedonio como virtual aspirante a la candidatura a la gubernatura de su estado fue el 23 de diciembre de 2020 en la Ciudad de México

El virtual candidato a la gubernatura de Guerrero ha sostenido encuentros grupales con simpatizantes y militantes de Morena desde noviembre en distintas regiones del estado, mismos que tras el anuncio llamó la formación de los comités de defensa de la 4T.

Mientras que el 4 de diciembre, el día del registro de candidatos, difundió en Facebook un video en que promocionó su registro para la encuesta y llamó a responder con su nombre a este estudio.

“No son momentos de derrochar ningún peso en publicidad, no hay recursos para ello, nuestro trabajo será casa por casa, en las redes sociales y los medios de comunicación también, vamos a trabajar llevando el mensaje a todas las comunidades y todas las colonias del territorio estatal”, dijo entonces.

El 12 de noviembre difundió su primera reunión grupal con la militancia de Morena. Salgado Macedonio se registró como candidato a la gubernatura el pasado 15 de febrero.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado