Un acuerdo entre empresas y CFE evitó apagón en Nuevo León: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador desacó este miércoles que se evitó un apagón en empresas ubicadas en Nuevo León por el corte de energía de Iberdrola debido a que lograron llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que les garantizó los mismos precios en el suministro.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que al concluir la concesión a Iberdrola, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya no se renovó su permiso de operación por lo que sus clientes se trasladaron a la CFE.

El jefe del Ejecutivo federal destacó la actuación de las empresas ante este acto en el marco de la discusión de la reforma eléctrica en el Congreso y que pudo desatar presiones al respecto.

“Este es un caso de concesión, que se venció, y ya no se renovó el permiso, es de los pocos casos y la CRE ya no renovó el permiso y primero se pensó que iba a haber una especie de huelga o de apagón si no se entregaba de nuevo el permiso, si no se renovaba y se tomó la decisión de no renovar.

“Al final lo que pasó con las empresas que recibían este servicio es que se trasladaran a la CFE. La comisión les ofreció suministrar energía eléctrica a los mismos precios y no hubo ningún problema, las empresas actuaron muy bien porque tenían la posibilidad de presionar en un momento que se está debatiendo la reforma eléctrica y llegaron a un arreglo con la CFE”, expuso el presidente de la República.

De acuerdo con el diario Reforma, a inicios de este mes, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ordenó a Iberdrola detener las unidades 3, 4 y 5 de sus plantas, ubicadas en Pesquería y Monterrey.

No obstante, gracias a un amparo obtenido por la cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, cliente de Iberdrola, la unidad 5, que genera 50 megawatts, pudo seguir operando.

“Ya la CFE estaba preparada para darles el servicio y que no faltara la energía eléctrica. No pueden quebrar estás empresas, sobre todo Iberdrola, porque les dieron mucho. Lo cierto es que en el caso de Nuevo León es algo excepcional que la CFE haya recuperado, vamos a decir en términos mercantiles, a esos clientes porque ya no tenía empresarios que consumieran energía eléctrica de la CFE, ya todo lo tenía acaparado Iberdrola”, indicó.

