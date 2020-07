T-MEC representa más empleos y mejores salarios: AMLO

El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) impulsará más empleos y mejor pagados en el país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video publicado en YouTube y grabado en Palacio Nacional, el mandatario destacó su visita en la semana a Estados Unidos con motivo del inicio del T-MEC.

Sobre éste, aseguró que es distinto al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque incluyó aspectos laborales y no tiene una visión de México como un país de mano de obra barata ni como una nación dedicada solamente a la maquila.

Ejemplificó que el T-MEC exige un mayor nivel de insumos fabricados en la propia región para el sector automotriz, a fin de que no se importan las autopartes y aquí sólo se emsamblen los vehículos; esto, dijo, ayudará mucho a las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, López Obrador criticó que bajo el TLCAN, los salarios en México disminuyeron; para respaldar lo anterior, comparó la evolución de salarios en el país y en China.

“Cuando comenzó el anterior tratado, los salarios en México eran más elevados que en China, por eso se argumentaba que China tenía esa ventaja comparativa, bajos salarios, y que por eso se convirtió en la fábrica del mundo, ¿pero qué fue sucediendo?”, cuestionó

Apoyado en una gráfica, el titular del Ejecutivo indicó que en el año 2000, el salario en China estaba 50 dólares al mes más bajo que México, pero para 2018), el salario en China ya había subido mientras que en México había bajado y entre ellos había una diferencia de 100 dólares.

“Con este nuevo tratado, esto tiene que cambiar y tienen que mejorar los salarios”, sentenció.

Asimismo, López Obrador auguró que con el T-;EC, las condiciones laborales en el país mejorarán.

“Se llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya explotación de la mano de obra mexicana y para que haya democracia también en los sindicatos; no quiere decir que vayan a venir inspectores, no aceptamos el , injerencismo, el intervencionismo, pero sí hay un mecanismo de paneles, es decir de comisiones, que vamos a estar cuidadndo que no haya explotacion de los trabajadores”, explicó.

El presidente reiteró que su visita a la Casa Blanca fue buena y exitosa y sirvió para demostrar que aun cuando hay posturas ideológicas distintas con su homólogo estadounidense, Donald Trump, puede haber acuerdos en beneficios de los pueblos.

