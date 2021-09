Tabe revela gabinete; pondrá énfasis en reactivación económica de MH

El alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea (PAN), reveló parte del gabinete que lo acompañará en su gobierno, que arranca este viernes 1 de octubre.

“La premisa clave es la experiencia, trayectoria, capacidad y confiabilidad para seleccionar al equipo, para reafirmar la confianza de los votantes y ganar la de los que no votaron por nosotros”, dijo.

Desde el Centro Cultural excapilla de Guadalupe, ubicado a un costado de la sede de la alcaldía, el futuro funcionario subrayó que el sello distintivo de su nuevo equipo de trabajo será el dar resultados y responder a la gente: que el 80% del contenido de las decisiones vengan de la ciudadanía y el 20% de la experiencia de las y los funcionarios públicos.

Tabe Echartea puntualizó que no es todavía la totalidad de su gabinete, pues durante octubre irá haciendo nombramientos en diversas áreas del gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo. “Vamos en un proceso paulatino de designación de funcionarios públicos. Son algunas de las cabezas y a lo largo de octubre se designará a casi la totalidad del organigrama”, dijo.

Lee también:

Promoveremos Miguel Hidalgo como destino propicio para invertir: Tabe

Los primeros nombramientos:

Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Mauricio Garrido López

Dirección General de Administración, Eva Martínez Carbajal

Dirección General de Obras, Manuel Reyes Vite

Dirección General de Desarrollo Social, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo

Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, José David Rodríguez Lara

Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano, Bernardo Farril Vivanco

Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia, José Federico Piña Mendieta

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, Jorge Real Sánchez

Comisionada en Seguridad Ciudadana, Marcela Gómez Zalce

Comunicación Social, Leticia Gutiérrez González

Jefe de Oficina de la Alcaldía, Carlos Gelista González

Reactivación económica

Tabe Echartea adelantó que uno de los ejes prioritarios de su gobierno será la reactivación económica tras la pandemia, dado el potencial económico y financiero que representa la alcaldía Miguel Hidalgo para la ciudad. Los principios de la estrategia serán cero corrupción, erradicación de los coyotes (personas que se hacen pasar por funcionarios con influencia para la obtención de permisos) y la agilización de los trámites en las ventanillas del gobierno a su mando.

Para el área de Fomento Económico, dijo, “estoy buscando a una persona que tenga buenas relaciones para el trato con los empresarios, que tenga experiencia en la materia, que sepa de economía y sobre todo que sepa articular acuerdos con los empresarios, que ahí está la clave”.

“Vamos a ser un gobierno aliado de quien genera trabajo, no enemigo de quien genera trabajo. Algo muy importante es garantizar tiempos de respuesta en trámites. El mensaje que voy a necesitar que repliquemos es que hay mucha gente que luego anda charoleando, que dice ser el amigo y ese es el mercado de coyotes que queremos combatir. Lo que quiero es que los empresarios tengan la seguridad de que si cumplen, van a tener el mejor momento de su vida para emprender y si hay algo que les falta, estamos en la mejor disposición para que cumplan”, detalló el todavía alcalde electo.

Te recomendamos:

Último trimestre será un empujón para la economía de la CDMX: Akabani

Adelantó que una de las áreas donde pondrá especial atención una vez que tomé el gobierno de la alcaldía, será la Dirección General de Administración, desde donde se pondrá lupa a todos los contratos que la administración saliente haya celebrado después de la jornada electoral del 6 de junio y durante el periodo de transición de gobierno “porque pueden tener dudosos objetivos”.

No se trata, dijo Mauricio Tabe, de una “cacería de brujas, ni linchamiento. Vamos a gobernar para los vecinos no para hacer grilla. No nos vamos a comer las manzanas podridas de la administración anterior. Si encontramos problemas los vamos a denunciar, pero no me interesa entrar en persecución. Simplemente no cargar con muertos de otras administraciones”, aclaró.

Después de que rendir protesta este viernes 1 de octubre ante el Congreso de la Ciudad de México, ya como alcalde en funciones, Mauricio Tabe rendirá un mensaje en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo ante vecinos, empresarios, líderes vecinales, organizaciones civiles, para dar a conocer su proyecto de gobierno durante los próximos tres años. También tomará protesta a las y los concejales.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado