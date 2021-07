Depuración de la plantilla laboral, ordenamiento del desarrollo inmobiliario, promoción de la alcaldía como destino seguro para la inversión privada, trabajo en equipo con el gobierno de la Ciudad de México, de estos y otros temas habla el alcalde electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en entrevista con Forbes México.

Desde sus oficinas en Lomas de Chapultepec, el exdiputado local da su opinión sobre los nuevos nombramientos en el gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; expone sobre su propuesta de reintegrar parte del predial a las alcaldías (Miguel Hidalgo genera tres mil 600 millones de pesos en ese rubro) y de facilitar la inversión privada y la generación de empleo.

Incluso repasa los resultados electorales: “yo no estoy de acuerdo con esto que dicen de que fue la crítica de la oposición (lo que afectó a Morena). Fuimos bastante reservados en nuestra crítica hacia el gobierno, porque los dejamos gobernar, quienes los juzgaron muy fuerte fueron los vecinos que estaban muy ilusionados”.

–¿A qué se ha dedicado Mauricio Tabe desde el 6 de junio?

-A organizar la transición, que implica varios procesos. Los auxiliares que nombramos están dedicados a identificar una lista de solicitudes de información sobre el estado que guarda el gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo, tanto de recursos materiales, humanos como de compromisos que existen. Con esta información, el siguiente proceso es planear lo que muy concretamente vamos a realizar en función de nuestras capacidades. También vamos a integrar el equipo de trabajo y seleccionar los perfiles con los cuales vamos a gobernar.

–¿Mantendrá parte de la plantilla laboral actual?

-Vamos a revisar los perfiles que están hoy en la administración pública, haciendo una depuración, no un despido masivo, sino una limpieza de servidores públicos que no cumplen con una función relevante o que están más metidos en la grilla que cumpliendo una tarea sustantiva de gobierno. Vamos a separar a aquellos que estén con antecedentes o mala fama de corrupción o de manejo irregular de recursos. Vamos a prescindir de aquellos que tengan antecedentes de agresión o acoso sexual. Estas serán algunas de las marcas negativas de los servidores públicos que habremos de separar a la llegada.

–¿Los que no tengan esos antecedentes se quedarán?

-Aquellos que tengan buenos antecedentes, que se han desempañado con profesionalismo, con compromiso, se quedarán, por eso digo que no habrá un despido masivo, pero sí sabemos perfectamente con quienes no queremos trabajar, y a partir de ello integrar el equipo. Lo que hacemos es una revisión de lo que recibimos, para saber con qué vamos a contar y qué podemos ofrecer. También para advertir cuáles son los focos rojos que habremos de denunciar, porque nosotros no vamos a ser cómplices de ninguna irregularidad.

–¿Habrá denuncias si hallan irregularidades?

-Tampoco vamos a hacer de la entrega recepción un proceso político, pero no se van a quedar sin denuncia y sin visibilizarse aquellos abusos de quienes se aprovechan del periodo de transición para hacer lo que sea. Vamos a abrir un canal de comunicación ciudadana para que también nos denuncien los abusos de desarrolladores que se aprovechan de este momento para construir de más, para violar usos de suelo o aquellos que extienden su apropiación del espacio público aumentando el número de puestos de comercio en vía pública o extorsionando negocios. En este periodo de transición se cometen muchos abusos y no queremos que esta práctica se extienda sin que haya una sanción. No tenemos facultades todavía de gobierno, pero sí las vamos a denunciar, vamos a asumir la voz de los ciudadanos para que sepan los abusivos que tienen un altísimo costo despacharse en este periodo de transición, lo vamos a denunciar y lo vamos a hacer público.

–¿Ya han recibido denuncias ciudadanas?

-Ya hemos recibido denuncias. Por ejemplo, ahorita traigo el caso de un predio de Lomas de Chapultepec. Unos vecinos me comentaron que están desarrollando sin uso de suelo. Vamos a revisar en qué estado se encuentra para hacerle llegar a la alcaldía la información, que le ponga atención y que inicien los procesos de suspensión o clausura, dependiendo la falta y también para hacerlo visible públicamente. Para nosotros el mensaje es muy claro: que quienes abusan en este momento no sientan que gozan con licencia de impunidad, y que los servidores públicos que lo consienten sepan que asumen una responsabilidad que los puede llevar a la cárcel o a pagar multas o a ser inhabilitados.

Foto: © Oswaldo Ramírez.

–¿Cómo ha avanzado la transición?

-Ya nombramos a los auxiliares de la transición y estamos en espera de que la administración saliente nombre a los suyos. Se postergó por parte del gobierno de la Ciudad de México el proceso de transición, sin embargo, tuve ya comunicación con el encargado de despacho de la alcaldía y él está en la mejor disposición de que esta semana arranquemos el proceso de transición. A pesar de que el lineamiento dice que debe ser a partir del 1 de septiembre, creo que estamos en condiciones de que podamos arrancar en esta semana y adelantar la labor.

–¿Cuáles serán los proyectos prioritarios?

-Vamos a seguir trabajando en seguridad, no vamos a bajar la guardia. Vamos también a mejorar los servicios públicos, mejorar parques, jardines, todo el espacio público, y vamos a cambiar el enfoque de la política social para que los programas lleguen primero a las mujeres.

–¿Habrá un plan de reactivación económica?

-El plan de reactivación económica también es parte importante del gobierno. Para nosotros el gobierno será un auxiliar y aliado de quienes generan trabajo, para apoyar a que los negocios estén abiertos y no que los servidores públicos le estén poniendo el pie. Vamos a promover que se contraten a los vecinos en las empresas que están en Miguel Hidalgo, de manera que se aproveche todo este potencial económico que tiene la alcaldía y que de esta manera también detonemos el consumo local y se fortalezcan los pequeños negocios de las colonias.

–¿Cómo facilitar la inversión privada en la alcaldía?

-Lo primero es la voluntad de que los verificadores y los servidores públicos no extorsionen, no intimiden, al contrario, faciliten que los negocios estén abiertos. Segundo, promover a Miguel Hidalgo como un destino de inversión seguro, confiable, que es un lugar propicio para hacer negocios. Tercero, garantizar seguridad para que quienes trabajan aquí lo puedan hacer de manera segura y promover el consumo local, aprovechar todas las tecnologías para difundir todo lo que se produce y todo el comercio y los servicios de Miguel Hidalgo.

–¿Miguel Hidalgo es hoy una buena alcaldía para invertir?

-Miguel Hidalgo es un centro económico importante de la ciudad. Queremos que así se mantenga y que además se convierta en una alcaldía de muy buena fama para trabajar y para vivir. De esta manera que nuestros vecinos estén mucho mejor, que tengan trabajo y encuentren el bienestar no solamente en el entorno de su colonia, sino en su economía familiar.

–¿Cuál será la posición respecto del desarrollo inmobiliario?

-Yo le voy a apostar a un desarrollo inmobiliario armónico, en el que tanto los desarrolladores como el gobierno de la Ciudad inviertan para mitigar el impacto que tienen los nuevos desarrollos, si no, es muy cuestionable que se desarrolle sin que el gobierno de la ciudad, sin que los desarrolladores inviertan en infraestructura que permita soportar el nuevo desarrollo. Necesitamos un desarrollo inmobiliario ordenado. No se van a permitir las violaciones al uso de suelo, ni se van a dar facilidades para quienes abusan y violan la ley y van afectando el patrimonio de quienes vivimos en la alcaldía. La lógica va a ser: desarrollo, siempre y cuando garantice sostenibilidad, armonía y orden, esas tienen que ser las premisas. No queremos desarrollo nocivo, desordenado, que afecta a los vecinos y que afecta el valor patrimonial de las colonias.

–El gobierno central plantea reconvertir oficinas en vivienda para reactivar la economía ¿Qué opina al respecto?

-Hay que ver la realidad de cada una de las colonias. Lo que yo pienso es que transformar la realidad del mercado (inmobiliario) por decreto gubernamental es muy difícil. Sin embargo, habría que ver también estos cambios en los usos de suelo consultando a los vecinos, porque no en todas las colonias la reacción de los vecinos va a ser positiva. Hay que ver si las colonias están en condiciones de soportar nuevos residentes, porque están diseñados esos usos de suelo para oficinas, que tienen una demanda particular de servicios. Si el gobierno da las garantías y se hace el trabajo de concertación con los vecinos de manera que esté autorizado, adelante, pero sí lo quieren cambiar todo nada más de un plumazo sin invertir los recursos necesarios para que soporte la demanda de servicios, sería muy cuestionable. Tendríamos que ver caso por caso qué impacto tiene.

–Ha hablado de que se reintegre a las alcaldías parte del predial que aportan…

-Ya estuvo bueno de que vean a la alcaldía como una mina de oro para sacar recursos y llevárselos a otro lado. Bien se podría restituir el predial a las alcaldías y reasignar otros impuestos para compensar en aquellas alcaldías donde menos ingresos de predial tienen y donde más pobreza hay. El predial representa alrededor del 10% de los ingresos de la ciudad. Si redistribuyes el predial tienes un montón de ingresos que redistribuir, lo que no quiere el gobierno de la ciudad es recortar su margen de maniobra.

–¿Cuánto aporta Miguel Hidalgo de predial?

-Tres mil 600 millones de 18 mil millones de pesos que se recaudan en toda la ciudad. Estamos hablando de que aportamos casi el 20% del predial de la ciudad. Aporta tres mil 600 millones, y tiene mil 400 millones de pesos de recursos federales, son cinco mil millones, y solamente tiene un presupuesto de dos mil 200 millones de pesos al año. Sí tenemos un problema serio de finanzas públicas porque Miguel Hidalgo aporta 20% del predial de toda la ciudad, y no estamos pensando que nos quedemos con el predial y dejemos descobijadas otras alcaldías. Lo que debemos pensar es en una fórmula en donde todas las alcaldías aumentemos nuestros ingresos. Unos con más predial y unos con una fórmula que compense a quienes menos predial tienen.

Foto: © Oswaldo Ramírez

–¿El Congreso puede intervenir para ello?

-Yo lo que sugiero, si no es transferir el recurso a la alcaldía, por lo menos incluir en la Secretaría de Obras y en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México una lista de obras que se tienen que realizar en Miguel Hidalgo, aunque las realice el gobierno de la ciudad, impacten en las colonias en donde estamos teniendo todo este desarrollo inmobiliario.

–¿Cómo será la relación de la alcaldía con el gobierno central?

-Nosotros venimos a chambear y a dar resultados, no a grillar y a poner el gobierno al servicio de los vecinos y no de un partido político o de un color. Nosotros vamos a trabajar entorno a la agenda que los venimos nos encargaron, y no orientarnos por una agenda electoral. La gente quiere ver resultados y no gobiernos que se jalan la cobija. Yo espero que esa sea la filosofía con la que el gobierno de la ciudad trabaje en los próximos tres años porque al gobierno le queda el mismo tiempo que a nosotros para dar resultados.

–¿Qué opina del nombramiento de Martí Batres como secretario de Gobierno?

-Me parece que los cambios en el gabinete están respondiendo a una lógica política electoral, porque se dan a partir de los resultados de la elección, no de una crisis de gobierno. Nosotros le damos el beneficio de la duda al gobierno de la ciudad en sus cambios y yo voy a juzgar a partir del trato y del desempeño que tenga cada servidor público, no voy a prejuzgar porque yo tampoco quiero que el gobierno nos prejuzgue a nosotros por ser de oposición ya tener una reserva sobre la actuación. Yo asumo la responsabilidad con el mejor ánimo de colaborar y de dar resultados, trabajar en equipo para enfrentar los principales problemas que tiene la ciudad, que son la delincuencia, la parálisis económica, desigualdad, violencia, pobreza.

–¿A ustedes los dejarán trabajar?

-Yo le apuesto a la inteligencia y a la sensatez para que el gobierno de la ciudad vea que los aciertos y fracasos van a ser compartidos, porque la gente ya no distingue colores. Si hoy la gente está mejor y todos trabajamos en el mismo sentido, palomita para la jefa de gobierno y su gabinete, si hoy estamos peor porque nos pusieron el pie a la mayoría de los alcaldes de la oposición, va a ser un tache para la jefa de gobierno, porque se va a resentir en la calidad de vida de todos. Estoy seguro de que los aciertos en conjunto van a ser valorados para ambos y también los fracasos. Por eso esta política de boicot sería un error rotundo del gobierno de la ciudad, si con eso pretenden sacar raja política, sería darse un balazo en el pie.

–Hay expectativa sobre la oposición. Si fallan podrían quitarles el voto en 2024…

-La gran lección de esta elección es que esta ciudad no está escriturada para (Andrés Manuel) López Obrador ni para Morena. Ya dejó de ser la ciudad de la izquierda y el bastión morenista. Y la segunda, para cualquiera, es que, así como la gente te pone así te quita. Hace tres años con muchos votos y mucha legitimidad llegó Morena y tres años después la mayoría de los ciudadanos prefirió alcaldías de otro color. Fue un voto de castigo, y un voto de esperanza, de cambio.

