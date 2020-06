Algunas empresas multinacionales que operan en México están comenzando a parar sus planes para transitar a una economía circular, asistida por energías renovables, debido a la incertidumbre generada en el país sobre este tema. Tetra Pak, que fabrica envases de cartón, dijo que ha parado su proceso para transitar hacia la energía renovable en el país.

“El proceso de poder utilizar energía renovable en nuestra fábrica en Querétaro está en ‘stand by’ ya que tenemos que esperar es lo que dictan las autoridades y no sabemos hasta que punto nos vaya a afectar en los planes a nivel global. El perder competitividad al no utilizar energía renovable si nos puede afectar de manera global”, dijo en entrevista Alfredo Román, experto en Economía Circular para Tetra Pak México.

La compañía tiene una meta de alcanzar el 100% de energía renovable como parte de la meta a nivel global de la compañía. Sin embargo, la planta de Querétaro está entre las dos más importantes de la compañía a nivel global, por lo que es necesario lograr esta transición.

Lee: Juez frena golpe de la 4T a energías renovables de forma definitiva

“No hay directriz clara, tenemos que esperar, (este tema) viene desde el año pasado, al haber tanta confusión y que no esté clara la situación del mercado de la energía en México no hemos podido implementar este plan. Tenemos que revisar que es lo que viene, porque hay aumentos de más de 80% en los precios de energía eléctrica, tenemos una bola de nieve que está creciendo y que no sabemos como nos vaya afectar”, agrega Román.

El Gobierno de México y las empresas privadas generadoras de electricidad renovable han entrado en una serie de confrontaciones en las últimas semanas tras una serie de cambios a las normas del sector eléctrico, que ha disgustado a los inversionistas y algunos países aliados de México.

Entre estas normas está el incremento por parte de las autoridades a los servicios de transmisión eléctrica en el sector de las renovables, que según empresarios mexicanos es de entre un 500% y un 900%, por lo que va a ser difícil de soportar para las compañías del sector.

Mujeres poderosas 2020: descarga gratis la edición impresa de Forbes México

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que defenderá en tribunales las nuevas reglas, que han sido impugnadas por afectados, y que incluyen el freno al inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico nacional durante la pandemia del coronavirus.

Además, disposiciones de la Secretaría de Energía para dar al Estado más poder para decidir quién puede generar electricidad y en qué cantidad, y nuevas tarifas para que puedan usar la red de transmisión de la estatal Comisión Federal Electricidad (CFE).

“Creo que es importante resaltar que el tema ambiental ha sido y será un tema prioritario y que debemos de tenerlo muy en cuenta, esto hablando obviamente de economía circular, es importante para todas las compañías que vayamos emigrando a este nuevo modelo económico de la manera adecuada de poder fabricar y dejar de utilizar el modelo lineal”, dice Román de Tetrapak.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

La compañía tiene entre sus planes mejorar la economía basada en bajoconsumo de carbono para migrar hacia el consumo de materiales de origen renovable. Por ejemplo, el 75% de sus envases son de cartón que proviene de bosques que son manejados de forma sustentable, mientras que el resto esta conformado por 20% de polietileno y 5% de aluminio que buscan reemplazar con materiales renovables.

“Buscamos que el polietileno se puedan introducir biopolímeros a base de caña de azúcar, posteriormente sustituir la barrera de aluminio por otra barrera de fuente renovable de base celulosa o a base de origen vegetal”, señala Román.

La fábrica en Querétaro ya cuenta con importante ahorros en su sistema productivo, ya que no utiliza agua para realizar los envases y éstos salen en forma de rollo, por lo que pueden transportar más envases, que otros sistemas de envasado preformados como el de los refresco que generan más ahorros.

También lee: Esto es lo que hacen las empresas contra el Covid-19

Además, la compañía lanzó una iniciativa con un conjunto con otras empresas que lograron reciclar más de 42,000 toneladas de envases de Tetra Pak, que se convirtieron en diferentes productos de uso diario como papel higiénico, servilletas, cajas de cartón, tapas de coladeras, postes de delimitación para biciestaciones, láminas para techado y otros materiales.

El impacto económico estimado por la falta de inversión en la generación de energía renovable en México es de alrededor de unos 12,000 millones de dólares, señalaron expertos del sector el jueves pasado.

“Es un poco aventurado decir cuanto se está perdiendo en inversión, pero anualmente las subastas de energía eléctrica de largo plazo comprometieron inversiones por alrededor de 3,000 millones de dólares”, dijo Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE) de acuerdo con la agencia EFE.

Consulta la Lista Forbes con los empresarios más ricos de México

Para comenzar a migrar a una economía circular es necesario crear clústers o alianzas entre empresas para lograr esta sustentabilidad en conjunto, señala Carlos Scheel-Mayenberger, profesor emérito de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Ejemplo de ello es PetStar que se encarga de reciclar PET en alianza con la Industria Mexicana de Coca Cola, Grupo Modelo con Iberdrola para suministrar energía eléctrica o Heineken México con la italiana Enel.

Con información de Reuters y EFE