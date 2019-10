¿Por qué deberíamos tener una cuenta de captación?

¿Eres de las personas que prefieren evitar el trato con bancos? Hay muchas razones para hacerlo, pero la infraestructura financiera en México va mucho más allá. Al tener tu dinero guardado en casa estará seguro en apariencia, pero te estás perdiendo de muchas oportunidades. ¿Has considerado abrir una cuenta de captación?

Cuando pensamos en cuentas bancarias lo primero que viene a la mente de muchos es deudas, cobros y comisiones; pero existen distintos tipos de cuentas. Una cuenta de captación es aquella en que guardas tu dinero y hay de diferentes modalidades, algunas almacenan tus ingresos y los dejan a tu disposición, otras te ofrecen rendimientos por tus ahorros bajo ciertas condiciones.

Las instituciones financieras ofrecen cada vez más facilidades y alternativas para abrir una cuenta de captación. Como resultado, el número de clientes se ha incrementado. Entre 2017 y 2018 el número de cuentas de captación se incrementó 7.7% según el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2019 (PAIF). Sin embargo, México tiene un número de clientes significativamente menor que otras naciones latinoamericanas como Chile, en donde el 74% de los adultos manejan una cuenta de este tipo, Brasil con el 70%, Colombia con el 46%, Honduras con el 45% o Perú con el 43%. El PAIF 2019 menciona que apenas el 37% de los adultos en México tienen una cuenta de captación.

Para comenzar a vislumbrar el panorama hay que aclarar algo: existen distintos tipos de instituciones que ofrecen cuentas de captación. Los bancos administran el 79% de todas las cuentas de este tipo, que equivale a 94.2 millones; pero además hay otras instituciones menos conocidas que podrían interesarte.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) manejan el 10% de las cuentas de captación.Su función principal es ofrecer crédito para fines productivos. Sus operaciones se realizan únicamente entre sus socios. Ofrecen diferentes servicios, entre los que están: recibir depósitos de dinero, expedir y operar tarjetas de débito y recargables, así como abono y descuento de nómina, entre otros.

La Banca en Desarrollo opera el 6% de las cuentas en el país. Este tipo de instituciones tienen como objetivo financiar y promover sectores productivos que fomentan el crecimiento económico. Entre sus clientes objetivo están las pequeñas y medianas empresas, infraestructura pública, la vivienda y el sector rural.

Finalmente están las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO). Su área de acción son las zonas rurales y periferias urbanas. Su propósito es fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento a personas y negocios que no tienen acceso al sistema financiero tradicional. Entre los servicios que ofrecen están: expedir y operar tarjetas de débito y recargables, recibir depósitos de dinero, emitir órdenes de pago y transferencias, abono y descuento de nómina, recibir pagos de servicios por cuenta de terceros.

Estas son las instituciones que ofrecen cuentas de captación reconocidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cada una responde a necesidades de clientes distintos. No todos necesitamos una tarjeta de débito con soporte internacional pero sí nos será útil tener acceso a servicios financieros. Quizá no realices compras por internet, pero necesitas hacer una transferencia de vez en cuando a tus proveedores para agilizar negocios. Incluso si no te dedicas a la compraventa será mucho más rápido recibir o enviar una transferencia ante una emergencia.

Una cuenta bancaria llega a parecer un lujo para muchos pero cada vez son más los beneficios de contar con una. Si recibes o envías dinero frecuentemente será más sencillo administrarlo desde una. Si tienes ahorros que no han producido nada en mucho tiempo llévalos a una cuenta de ahorro y recibe una ganancia extra por ellos. De una u otra manera, pertenecer al sistema financiero te facilita la vida.

