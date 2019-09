¿Fintech te ayudan a buen historial crediticio?

Uno de los requisitos para obtener un crédito es tener un buen historial crediticio. Si jamás has pedido un crédito es probable que no exista ese historial y no haya más que consultar. Este ciclo no es nada agradable, porque para si quieres entrar al mundo del crédito es muy probable que te lo nieguen si nunca antes tuviste uno. Para solucionar esta situación las fintech son un apoyo.

Las también llamadas Financial Technologies, o Tecnologías Financieras cada vez son más y tan específicas que en ellas puedes encontrar las oportunidades que el sistema financiero tradicional te niega. Entre otras ventajas está la de ayudarte a crear un historial crediticio, que después podrás usar con las instituciones tradicionales o seguir explorando en el mundo de las finanzas digitales.

La importancia del historial crediticio

En el sistema financiero tradicional hay más de una forma para crearte un buen historial crediticio. Si manejas una tarjeta de crédito ya tienes uno, bastará con que la pagues en tiempo y forma. Si no cuentas con este producto, otros caminos son tener un teléfono celular en plan de renta y no retrasarte en los pagos. Si jamás has tenido ninguno de estos es probable que no exista tu historial crediticio.

Al no tener un historial crediticio las instituciones a las que les pidas un crédito consultarán y no encontrarán ninguna referencia. Nunca haber tenido un crédito es tan peligroso como tener mal comportamiento de pago.

Las fintech y el historial crediticio

Desde hace algunos años distintas startups han comenzado a ofrecer servicios financieros por medios digitales. A través de apps móviles o portales de internet se tiene acceso a productos financieros que hasta hace poco les pertenecían a instituciones como bancos, sociedades financieras u otras similares. En muchos casos no se te pide tener historial crediticio y se reporta tu comportamiento para que lo formes.

La dinámica es muy diferente pero el resultado es similar. Para un banco otorgar un crédito requiere trámites que generan un costo y preferirán hacerlo por cantidades grandes, esto hace que sean más cuidadosos al seleccionar a los clientes. Por su parte, muchas apps y sitios dedicados a los servicios financieros son más flexibles. Algunos sitios de préstamos te ofrecen cantidades muy pequeñas y como el riesgo de que huyas sin pagar es menor, te pondrán menos trabas.

Una vez que les muestres que pagas puntualmente y las cantidades correctas tendrás más opciones de crédito. La misma fintech te ofrecerá cantidades cada vez mayores y mientras tanto tendrás reportes favorables para que tu historial crediticio vaya creciendo. Aunque parezca que el mundo digital es una tierra sin reglas, o que hace las suyas propias, las leyes mexicanas regulan su funcionamiento. Uno de los requisitos para que se les permita operar es que reporten el comportamiento de sus clientes.

Fórmate un buen historial

Si no tenías un historial crediticio y las fintech te dieron la oportunidad de crear uno aprovéchalo. Por ahora tenemos servicios como préstamos personales, o créditos para servicios muy específicos. Los neobancos están preparándose para entrar en terreno mexicano y con ellos la oferta se ampliará. La oferta es cada vez más amplia y un buen historial crediticio te permitirá vivir esta historia en primera fila.

Twitter: @Coru_mx

LinkedIn: fernandogonzaleza

Facebook: Coru

Blog: Coru.com/blog

Página web: Coru.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.