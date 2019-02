Por segundo año consecutivo, Amazon no pagará impuestos

Amazon no pagará impuestos tampoco este año en Estados Unidos tras registrar ingresos superiores a los 11,000 millones de dólares.

De acuerdo con los información proporcionada por el Institute on Taxation and Economic (ITEP), la compañía de comercio electrónico dirigida por Jeff Bezos no pagará al gobierno pese a doblar los ingresos respecto a 2017 -cuando tuvo tan sólo 5,600 mdd en beneficios. Siendo este el segundo año consecutivo que logra esto.

En 2018, la compañía declaró 129 millones de dólares en impuestos lo que le da una tasa de -1%. Esta situación no ha pasado desapercibida y políticos como el presidente Donald Trump o el demócrata Bernie Sanders.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

