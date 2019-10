Premios Nobel israelíes hallan posible cura para la diabetes

Un equipo de investigadores y empresarios liderados por los premios Nobel en Química, Sidney Altman y Aryeh Warshel (en Química, años 1989 y 2013, respectivamente), con sede en Jerusalén afirman tener una cura para la diabetes que podría llegar al mercado en los próximos años.

De acuerdo al Jerusalem Post, Betalin Therapeutics ha desarrollado el primer páncreas bioartificial, compuesto por tejido pulmonar de cerdo y células secretoras de insulina. El páncreas artificial se implantaría en el paciente y se conectaría con sus vasos sanguíneos, y luego podría medir el nivel de azúcar del cuerpo y secretar una cantidad óptima de insulina necesaria para equilibrar el azúcar en la sangre.

“Esta es una nueva forma de tratar la diabetes “, dijo el CEO Dr. Nikolai Kunicher. “Hoy, solo tienes formas de controlar la enfermedad. Esta es una cura. El páncreas diabético ha perdido la función de secretar insulina y se la devolvemos. El paciente nunca debería tener que inyectarse insulina en su cuerpo nuevamente”.

El páncreas bioartificial se implantaría debajo de la piel durante un procedimiento ambulatorio con anestesia local.

Hasta ahora, según Kunicher, el equipo ha completado ensayos con animales. Los ensayos clínicos en humanos se lanzarán dentro de los próximos 12 meses. Los ensayos con animales no siempre se traducen en humanos debido a las diferencias de especies, entre otras razones.

Betalin ha recaudado 3.5 millones de dólares (mdd) y está buscando recaudar otros 5 millones. Se espera que el páncreas biológico cueste alrededor de 50,000 dólares por paciente.

Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de medio billón de personas en todo el mundo que sufren de diabetes tipo I o tipo II. De ellos, según Kunicher, unos 160 millones de personas dependen de la insulina.

Existen numerosos tratamientos disponibles para quienes padecen diabetes, y los tratamientos varían según las necesidades de las personas. Los diabéticos insulinodependientes generalmente toman insulina por inyección o usando una bomba. También hay medicamentos orales para la diabetes.

Cualquiera que use insulina sería elegible para la cura de Betalin.

Entre los que sufren de diabetes se encuentra el miembro de la junta asesora de Betalin y el ganador del Premio Nobel de Química 1989, Sidney Altman. Es considerado uno de los biólogos moleculares más importantes del mundo.

Altman le dijo a The Jerusalem Post que él y su madre padecen diabetes tipo II y que su hermano murió de la enfermedad. Dijo que cuando se le acercó acerca de la compañía, rápidamente se sintió intrigado.

“Este es un nuevo enfoque”, dijo Altman, señalando que cree que tendrá un impacto global.

El profesor Aryeh Warshel, también ganador del Premio Nobel (2013 en Química), también forma parte del consejo asesor científico.

La compañía fue fundada hace unos cuatro años en base a una década de investigación realizada por el Prof. Eduardo Miterani de la Facultad de Ciencias de la Universidad Hebrea. Examinó cómo las células necesitan entrar en contacto con el tejido de soporte que simula el entorno extracelular en el cuerpo humano.

“El páncreas es único en el sentido de que funciona como un órgano autónomo completo, no como células individuales, y por lo tanto puede ubicarse en cualquier parte del cuerpo”, explicó Miterani.

Hoy, el Dr. Avi Treves, fundador y ex CEO de Hadasit Ltd. y Gamida-Cell Ltd., dirige la investigación y el desarrollo de la compañía. Dijo que la tecnología representa la siguiente fase de lo que se conoce en la comunidad científica como el Protocolo de Edmonton, a través del cual los médicos ya están implantando islotes pancreáticos en los pacientes.

“Los médicos suspenden los islotes de un donante y los implantan en un paciente”, explicó Treves. “Esto puede curar a los pacientes por algunos años. Pero es un procedimiento complicado y tiene muchas desventajas, como que el tejido muere en horas extras y que los pacientes deben ser inmunodeprimidos porque se está implantando un tejido extraño “.

En contraste, dijo, la microestructura artificial del páncreas de Betalin permite que las células funcionen mejor y por más tiempo. Debería ser más fácil y más económico.

La compañía ya está colaborando con clínicas en Alemania, Inglaterra, Miami, China e Italia que estaban haciendo un trasplante de islotes para probar la tecnología. Recientemente, la Autoridad de Innovación y el gobierno italiano le otorgaron una subvención de colaboración binacional, junto con el Prof. Lorenzo Piemonti, quien es descrito como un investigador de diabetes de renombre mundial.

Betalin también ganó el premio “Mejor puesta en marcha farmacéutica innovadora” de la Conferencia Mixiii Biomed 2017, el mayor evento de la industria de las ciencias de la vida de Israel.

Treves dijo que cree que la compañía está considerando solo una prueba de una fase de aproximadamente dos años y que luego podrá acelerar la aprobación regulatoria demostrando su eficacia.

Él imagina que el páncreas de Betalin se extenderá gradualmente a un número limitado de pacientes diabéticos, aunque cree que finalmente servirá a todos los individuos dependientes de insulina. Dijo que la siguiente fase sería usar la tecnología para tratar otras indicaciones que resultan de la disfunción hormonal.

