Preocupa a tecnológicas la posible desconexión de sus plataformas en México

La tentativa por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de desconectar a las empresas digitales que no cumplan con las medidas tributarias a la economía digital, establecida en el Paquete Económico 2020 es una media que preocupa de manera extrema a plataformas como Google, AirBnb, Facebook, entre otras, que forman parte de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

En este sentido, dicha asociación ha levantado la voz para expresar su preocupación en este tema, en el que urge a las autoridades a que revisen de nuevo la proporcionalidad de dicha sanción, de modo que se logre que la ejecución de las medidas fiscales sea justa, transparente y dentro del ámbito de las atribuciones de las dependencias involucradas, pero sin perjudicar los derechos de los usuarios mexicanos.

Y es que en este escenario el precio económico al menos para México, sería de muy alto costo. En el caso de bajar el switch del internet en su totalidad, el costo ascendería a unos 6,434 millones de pesos al realizar bloqueos temporales.

“Es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México. Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de la red, y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución mexicana y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, señaló a Forbes México, Sissi de la Peña, gerente de comercio digital y organizaciones internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet.

Lee también | No solo es México: el impuesto a firmas digitales es una tendencia mundial

La ALAI y empresas como Google, Mercado Libre, AirBnb, señalaron que no están en contra del pago de impuestos, sin embargo detallan que es necesario diseñar diseñar medidas tributarias adecuadas, para que los servicios digitales sigan contribuyendo al desarrollo de la economía nacional, fomenten el empleo y brinden más y mejores servicios a los usuarios.

Como propuesta las empresas de la economía digital solicitan al Poder Legislativo y a la SHCP se extienda el plazo a 12 meses para poder gravar los productos y servicios como se propone en el paquete económico y se elimine la propuesta de desconexión por ser inconstitucional y atentar contra los derechos humanos.

“Consideramos que la regulación adecuada sólo puede diseñarse desde la comprensión clara de la forma en que opera la economía digital. En cuanto a las particularidades de las nuevas medidas, cabe señalar que varias van en contra de las recomendaciones propuestas por instituciones internacionales en diversos foros, para definir la forma adecuada de cobrar impuestos a los servicios digitales”, señaló.

Lee: Herrera insiste: Impuesto digital no es nuevo, taxis por app ya lo pagan

Hasta el momento, 48 países han establecido medidas para cobrar el impuesto al valor agregado basadas en las discusiones globales. En esta nueva realidad, en que cada vez más bienes y servicios se ofrecen mediante mercados digitales, que transitan libremente las fronteras geográficas, es fundamental no perder de vista que la naturaleza de internet y de los servicios digitales favorece la inclusión de sectores históricamente excluidos de la participación en la economía, generando ingresos adicionales para estos.

“Por tanto, cualquier regulación al respecto debe debatirse ampliamente entre todos los actores involucrados, pues la imposición de medidas inadecuadas puede tener efectos no deseados para la innovación, el desarrollo y el ejercicio de derechos fundamentales.

Por último, es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México. Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de Internet, y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, detalla la ALAI.

Echa un vistazo a: Hasta 1.5 mdp por post: esto es lo que ganan tus influencers favoritos

Desconectar las plataformas

La medida que más teme la ALAI y las compañías que son integrantes de este órgano, sin duda es la desconexión de las plataformas en México. Detallan que ante un posible incumplimiento de pago de impuestos, se detendría o se bloquearía la actividad de cada empresa digital (Google, Facebook, AirBnB, Mercado libre, etc) lo que levaría a las afectaciones no solo para los usuarios, sino para todo el ecosistema digital nacional.

“Es muy crítico este escenario, como Google, nosotros respetamos y colaboramos con las autoridades para que esto no suceda y sobre todo no afectemos a los usuarios; sin embargo, preocupa porque no solo ellos serían los afectados, sino también las pequeñas empresas o firmas digitales que estén en el host o en la nube de Google. Por ejemplo, si una empresa no paga sus impuestos y está hosteada en nuestra plataforma, directamente también nos afectará”, señaló a Forbes México, Lina Ornelas, directora de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos de Google México.

Puede leer también:

Gobierno de la CDMX cierra definitivamente La Feria de Chapultepec