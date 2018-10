Titular de Cofece, a favor del aeropuerto en Texcoco

El actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentra en su capacidad límite, lo que no permite que éste se convierta en un hub o centro de conexión, por lo cual un nuevo modelo aeroportuario como el de Texcoco podría solucionar estos problemas, opinó Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Yo estoy a favor del proyecto de Texcoco. Lo que me parece es que la circunstancia actual del aeropuerto tiene dos complejidades: la capacidad llegó a su límite y la falta de capacidad el Aeropuerto de la Ciudad de México no permite que sea un hub”, dijo Palacios tras su participación en el foro “¿Cómo puede México volverse más innovador”, organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y el Center for Strategies and Internacional Studies (CSIS).

En materia aeroportuaria, los hub absorben el tráfico de diversos aeropuertos, tomando la función de centros de conexiones a otros destinos, por lo que funcionan como un instrumento para ofrecer servicios globales, según lo define la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo.

La titular de la Cofece señaló que no sólo falta más infraestructura para más llegadas y salidas de viajeros, sino que existe la posibilidad de un nuevo modelo aeroportuario, donde el nuevo proyecto de la Ciudad de México sea un hub.

Luego de la oposición inicial hacia el Nuevo Aeropuerto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador impulsa una consulta ciudadana, la cual se realizará del 25 al 28 de octubre.

La consulta tiene como objetivo que la ciudadanía se pronuncie sobre si prefiere que siga la construcción de la terminal en la zona lacustre de Texcoco o bien, que ésta se cancele, se ubique un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía y se fortalezca la capacidad del AICM y el aeropuerto de Toluca.

“La opción de Santa Lucía, Ciudad de México y Toluca soluciona el problema de la saturación, pero no ayuda a que el AICM sea un hub; si como país se quiere un modelo de hub se requiere un esquema como el de Texcoco”, dijo.

“Independiente de la decisión, lo que es cierto es que se tendrá que operar con el aeropuerto actual por muchos años y hay áreas de oportunidad para hacer eficiente el nuevo aeropuerto”, añadió.

